Приём заявок на премию «Экопозитив-2026» открыт: региональные экопроекты могут заявить о себе на федеральном уровне

Москва, 16 сентября 2026 года — Движение ЭКА принимает заявки на Всероссийскую независимую премию «Экопозитив-2026». Это одно из ключевых событий для экосообщества страны, которое с 2011 года объединяет лидеров в области сохранения природы, экологического просвещения и устойчивого развития. Претендовать на премию могут как отдельные люди, так и инициативные группы, НКО, медиа и бизнес. За 15 лет лауреатами премии стали более 150 эколидеров со всей страны.

В 2026 году в премии шесть ключевых номинаций: «Медиа в экосфере», «Экопросвещение», «Защита животных», «Благоприятная окружающая среда и сохранение экосистем», «На защите экоправ» и «Экологически ответственный бизнес». В каждой из них отметят двоих победителей: по итогам народного голосования в соцсетях и по выбору жюри. Лауреаты получат дипломы, статуэтки из природного камня, ценные подарки и масштабную информационную поддержку.

Для региональных проектов участие в премии — это возможность выйти за пределы своего города или области, получить федеральное признание, привлечь внимание СМИ и найти партнёров среди предпринимателей и НКО. Номинировать можно как свой проект, так и инициативу коллег — организаторы приветствуют активность экосообщества.

«Масштаб проекта не главное: иногда большие перемены начинаются с одного двора, одного школьного класса и одного очень настойчивого человека с перчатками и мешками для вторсырья», — отмечает директор Движения ЭКА Елена Горохова.

Приём заявок на сайте продлится до 25 октября, а награды вручат победителям 4 декабря в Москве. Участие в конкурсе бесплатное, а заполнение формы занимает меньше часа. Подайте заявку на сайте https://ecopositiv.ru — расскажите о своём проекте всей стране!