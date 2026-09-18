В Самаре задержан подозреваемый в убийстве местного жителя на ул. Авроры

Следственным отделом по Советскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федеации по Самарской области по факту обнаружения 12 сентября 2026 года на улице Авроры в городе Самаре тела мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний местный житель.

По версии следствия, 5 сентября 2026 года фигурант познакомился на улице с 39-летним местным жителем. Мужчины приобрели алкоголь в магазине, и ушли распивать спиртные напитки на отдаленный от жилых домов участок местности. При распитии между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес имеющимся при себе ножом несколько ударов потерпевшему в область шеи. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, благодаря слаженной работе следователей и криминалистов следственного управления, а также оперативных сотрудников подразделения ГУ МВД России по Самарской области удалось установить личность фигуранта, причастного к совершению преступления. Так, при детальном изучении камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях и в продуктовых магазинах, был установлен мужчина, который находился вместе с потерпевшим накануне убийства.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области.