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На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт

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На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт

В Тольятти в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт участков Обводного шоссе общей протяжённостью 12 км:

- 4 км от трассы М-5 «Урал» до села Васильевка;

- 7 км от села Васильевка до Тольяттинского городского кладбища;

- 1 км от улицы Коммунальной до Южного шоссе.

На втором участке подрядная организация приступила к устройству тротуаров. В настоящее время ведётся укладка песчано-подстилающего слоя, затем специалисты уложат щебёночное основание и после этого — асфальт. Всего на первом и втором участках будет обустроено 6 км тротуаров. На первом и третьем участках уже полностью заменено дорожное полотно и нанесена разметка. Параллельно на втором участке ведутся работы в зоне под железнодорожным мостом.

«Я здесь работаю 23 года, ходить было негде, дороги были узкие. Зимой заметёт — вообще под колёса хоть падай. А теперь вон какую красоту навели — и газоны, и пешеходку. Я теперь буду ходить, красота, спасибо большое за ремонт», — поделилась жительница Тольятти Галина Луцкова.

Также в ходе ремонта уже выполнены строительство ливневой канализации и ремонт моста через оросительный канал. Идёт устройство разворотного кольца и переходно-скоростных полос. Впереди — монтаж опор освещения, барьерных ограждений, обустройство автобусных остановок. При устройстве асфальтобетонного покрытия используется щебёночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем и армирующая геосетка между слоями — это обеспечивает долговечность дороги при высокой интенсивности движения.

«Я как житель Тольятти часто проезжаю по этой дороге. И меня радует, что работы идут с опережением срока», — сказал член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Сергей Лушин.

Обводное шоссе входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области и является ключевым элементом транспортной инфраструктуры Тольятти, связывая Комсомольский и Автозаводской районы. Ежедневно по нему проезжает порядка 40 тысяч автомобилей. Завершение капитального ремонта дороги предусмотрено в 2027 году.

О сроках обновления магистрали во вторник, 15 сентября, в ходе Прямой линии с гражданами рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона отметил, что принято решение об обновлении дороги на всём её протяжении, и в следующем году работы начнутся на участках, которые пока не были затронуты. «Мы наметили план в течение двух лет эту дорогу полностью отремонтировать», — подчеркнул он.

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