В Самаре конфликт с пешеходом во дворе многоквартирного дома закончился для мужчины приговором

Прокуратура Советского района г. Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

В ходе судебного разбирательства установлено, что мае 2024 года мужчина, находясь в своем автомобиле у дома № 31 на ул. Стара-Загора в городе Самаре, используя малозначительный повод, спровоцировал конфликт с идущей по дворовой территории супружеской парой. Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку.

Обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары кулаками в область лица и головы, причинив ему черепно-мозговую травму, включающую переломы костей лица, сотрясение головного мозга, кровоподтеки и ссадины на лице.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении.