Более 1 миллиона жителей региона приняли участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности

Я нашел ошибку
Главные новости:
24 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Изобретателями не становятся – изобретателей готовят».
В СОУНБ обсудят подготовку молодых специалистов, способных генерировать прорывные идеи в сфере производства
С 16 по 18 сентября 2026 года в СОКБ им. В.Д. Середавина проходила региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача».
В Самаре прошла первая региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача»
«Легенды российской анимации» — это первая в России масштабная передвижная мультимедийная выставка, посвященная истории отечественной мультипликации и её создателям.
Первую в России масштабную передвижную выставку «Легенды российской анимации» увидят жители Самарской области
С 18 по 20 сентября 2026 года в регионах Приволжского федерального округа пройдут более 600 избирательных кампаний разного уровня, по результатам которых планируется распределить порядка 4,8 тыс. мандатов.
Единый день голосования стартовал в регионах ПФО
Для ремонтных работ на НСП № 110 на ул. Ново-Вокзальной с 09:00 до 16:30 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 61, 63.
23 сентября специалисты «РКС-Самара» проведут плановые ремонтные работы
Конкурс «Лучший государственный инженер-инспектор» прошёл 16 сентября в Уфе на базе учебного центра «Перспектива».
Инспектор гостехнадзора Самарской области - в числе лучших на Приволжском конкурсе
В Самаре продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Самарской Губернской думы. Всего в городе зарегистрировано более 905 тысяч избирателей.
Почти 12 000 молодых людей Самары впервые принимают участие в голосовании
В пятницу, 18 сентября, в Самарской области стартовали выборы депутатов в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу. Голосование будет проходить в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября.
Губернатор Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах депутатов в Госдуму и Самарскую Губдуму
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.51
0.34
EUR 97.5
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 1 миллиона жителей региона приняли участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности

205
На Координационном совете по вопросам повышения финансовой грамотности и формированию финансовой культуры Самарской области подвели итоги работы за первое полугодие.

На Координационном совете по вопросам повышения финансовой грамотности и формированию финансовой культуры Самарской области подвели итоги работы за первое полугодие. За это время в регионе провели более 16,8 тыс. мероприятий по финансовой грамотности. За весь прошлый год их состоялось 18,5 тыс. Лучшие практики этой работы и подходы к их масштабированию обсудили на заседании.

По словам заместителя председателя Правительства Самарской области – министра финансов Самарской области, сопредседателя Координационного совета Ольги Собещанской, за первое полугодие мероприятиями по финансовой грамотности в регионе было охвачено более 1 млн человек. В фокусе внимания — школьники, студенты колледжей и вузов, дети-сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, экономически активные граждане предприниматели и самозанятые, волонтеры. «Мы системно подходим к организации просветительской деятельности в Самарской области. Наша стратегическая цель остается неизменной: превратить финансовую культуру в базовый стандарт качества жизни для каждого жителя региона», — подчеркнула Ольга Собещанская.

С приветственным словом обратился к участникам сопредседатель Координационного совета, управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков. Он отметил, что финансовая грамотность — это не набор абстрактных знаний о банковских продуктах и услугах, а умение планировать бюджет, принимать осознанные решения о сбережениях, распознавать финансовые риски и защищать свои права. Сегодня запрос общества на финансовые знания растет. Благодаря Правительству Самарской области в программы крупных региональных мероприятий все чаще включают активности по финансовой грамотности.

Руководитель регионального центра финансовой грамотности населения Самарской области Елена Шурунова рассказала, что Самарская область регулярно принимает участие во всероссийских мероприятиях по финансовой грамотности. Например, регион показал высокие результаты участия в VII и VIII этапах Всероссийской эстафеты «Мои финансы» (3-е и 2-е места соответственно). Большая работа проводится в муниципалитетах. Особенно активно по повышению финансовой грамотности работают городские округа Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Отрадный, а также муниципальные районы Ставропольский, Нефтегорский, Исаклинский, Пестравский, Безенчукский. Эти мероприятия дают результат. «Мы видим, что осознанность наших граждан в вопросах планирования своих бюджетов растет. Так, например, участниками Программы долгосрочных сбережений, которая позволяет накопить финансовую подушку на будущее, уже стали 10,6% жителей региона», — отметила Елена Шурунова.

Также на координационном совете обсудили интересную практику УФНС России по Самарской области — проекты «Налоговые классы» и марафон налоговой грамотности «Налоговигация». Проекты в игровой форме знакомят детей и молодежь с азами налоговой грамотности.

Заместитель управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев рассказал об опыте привлечения работодателей региона к финансовому просвещению. Выезды на предприятия позволяют предметно говорить с людьми о тех финансовых вопросах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Работа велась по двум направлениям: подготовка сотрудников предприятий, которые готовы стать волонтерами финансовой грамотности по программе «Тьюторы на предприятиях 3.0» и прохождение бесплатного обучающего курса для взрослых «Практичные финансы: от знаний к действиям». На курсах участникам рассказывали о защите прав потребителей финансовых услуг, об инвестициях, о страховании, о современных платежных технологиях, а также о том, как планировать личный и семейный бюджеты и обезопасить себя от финансового мошенничества. «Мы видим заинтересованность предприятий в том, чтобы вопросы финансовой грамотности становились частью корпоративной культуры и системы заботы о сотрудниках. Рассчитываем, что список таких предприятий будет расширяться. Это важно для улучшения качества жизни граждан за счет грамотного подхода к своим финансам», — подчеркнул Василий Гордеев.

Заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер в своем выступлении отметила, что практику привлечения предприятий к повышению финансовой грамотности сотрудников планируется масштабировать с помощью регионального конкурса «Лучший работодатель Самарской области». В 2026 году в конкурс включена номинация «Повышение финансовой культуры работников». Заявки на конкурс принимаются с 21 сентября по 21 октября 2026 года, итоги подведут в ноябре текущего года.

В завершение заседания Алексей Колосков призвал принять активное участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, который Банк России ежегодно проводит осенью.

 

Фото:   пресс-служба ЦБ РФ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
24 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Изобретателями не становятся – изобретателей готовят».
18 сентября 2026, 16:24
В СОУНБ обсудят подготовку молодых специалистов, способных генерировать прорывные идеи в сфере производства
24 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Изобретателями не становятся... Общество
70
С 16 по 18 сентября 2026 года в СОКБ им. В.Д. Середавина проходила региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача».
18 сентября 2026, 16:14
В Самаре прошла первая региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача»
С 16 по 18 сентября 2026 года в СОКБ им. В.Д. Середавина проходила региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача». Здравоохранение
81
«Легенды российской анимации» — это первая в России масштабная передвижная мультимедийная выставка, посвященная истории отечественной мультипликации и её создателям.
18 сентября 2026, 15:48
Первую в России масштабную передвижную выставку «Легенды российской анимации» увидят жители Самарской области
«Легенды российской анимации» — это первая в России масштабная передвижная мультимедийная выставка, посвященная истории отечественной мультипликации... Общество
105
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
18 сентября 2026  12:07
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
295
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00.
18 сентября 2026  11:25
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00
334
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
18 сентября 2026  10:38
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
446
В Самарской области открылись избирательные участки
18 сентября 2026  09:40
В Самарской области открылись избирательные участки
359
Трехдневные выборы начались в России
18 сентября 2026  09:14
Трехдневные выборы начались в России
294
Весь список