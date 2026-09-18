Более 30 тысяч самарцев стали участниками марафона «За медицину здорового долголетия»

В Самаре состоялась стратегическая сессия марафона «За медицину здорового долголетия». В ее работе приняли участие заместитель главы города Самары Ольга Слесарева, представители Министерства здравоохранения и Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, ГБУЗ СО «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», а также учреждений социальной, спортивной и культурной сфер.



В ходе стратегической сессии участники обсудили итоги городского проекта «Самара в движении», роль культуры и туризма в формировании благоприятной среды для активного долголетия, а также новые механизмы взаимодействия работодателей и учреждений здравоохранения.



«Здоровое долголетие — это не просто термин, это качество жизни, – отметил Александр Постников, заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области. – Очень важно начинать беречь свое здоровье еще в молодом возрасте, чтобы активные годы стали для нас нормой. Наша общая задача — создать такую среду и систему поддержки, где молодежь и более старшее поколение осознанно выбирают здоровый образ жизни. Это позволит нам создать и поддерживать здоровое общество, где молодежь здорова и активна, а старшее поколение окружено заботой и вниманием».



По итогам стратегической сессии было подписано соглашение о сотрудничестве между ГБУЗ СО «Самарский областной центр общественного здоровья» и МП городского округа Самара «Самарский метрополитен». В рамках этого документа организации будут совместно работать над продвижением здорового образа жизни: для сотрудников метрополитена предполагается прохождение диспансеризации, бесплатных профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения по месту работы.



Марафон «За медицину здорового долголетия» проходил в Самаре с 17 августа и объединил скрининги и профилактические осмотры, лекции, спортивные мероприятия и выездные выставки.



Движение «За медицину здорового долголетия» было создано осенью прошло года по распоряжению Правительства РФ. Оно занимается продвижением трендов здорового долголетия в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», призванного укрепить здоровье и повысить благополучие людей, сформировать здоровый образ жизни и создать благоприятные условия как для пациентов, так и для медицинских работников в госучреждениях здравоохранения.

Фото: пресс-служба администрации Самары