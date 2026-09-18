Почти 12 000 молодых людей Самары впервые принимают участие в голосовании

В Самаре продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Самарской Губернской думы. Всего в городе зарегистрировано более 905 тысяч избирателей, почти 12 000 из них — молодые люди, достигшие 18-летнего возраста и голосующие впервые. Для них Избирательной комиссией Самарской области предусмотрены памятные подарки.



На избирательном участке в школе № 45 свой выбор сделали сестры-близнецы Елизавета и Екатерина Бобровские. Они учатся на биологическом факультете Института естественных и математических наук Самарского университета, развивают свои естественно-научные проекты. Помимо учебы, сестры занимаются студенческим активом и народными танцами, становились обладателями стипендии Губернатора Самарской области.



«Наши научные проекты посвящены природе и экосистемам Самарской области — это не просто учебная работа, а вклад в понимание родного края. Мы хотим жить и работать в Самаре, поэтому голосуем за то, чтобы в городе было комфортно молодым ученым и специалистам», – поделилась студентка Самарского университета Екатерина Бобровская.



Отметим, все 470 избирательных участков, расположенных на территории городского округа Самара, будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Фото: пресс-служба администрации Самары