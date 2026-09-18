Инспектор гостехнадзора Самарской области - в числе лучших на Приволжском конкурсе

Главный государственный инженер-инспектор инспекции гостехнадзора Похвистневского района Самарской области Д.В. Ласкин достойно представил регион на конкурсе «Лучший государственный инженер-инспектор», который прошёл 16 сентября в Уфе на базе учебного центра «Перспектива».

В конкурсе, организованном Госкомитетом Республики Башкортостан по надзору за техническим состоянием самоходных машин, приняли участие представители Башкортостана, Челябинской и Самарской областей.

Участники продемонстрировали теоретические знания, навыки управления самоходной машиной категории «С» и умение оказывать первую медицинскую помощь.

По итогам испытаний Д.В. Ласкин занял почётное третье место. Ряд участников, показавших высокие результаты, были отмечены дипломами в отдельных номинациях.

Участие самарского инспектора в конкурсе подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки специалистов региональной службы гостехнадзора и их готовность к решению задач по обеспечению безопасности при эксплуатации поднадзорной техники.

Фото: Минсельхозпрод Самарской области