Первую в России масштабную передвижную выставку «Легенды российской анимации» увидят жители Самарской области

«Легенды российской анимации» — это первая в России масштабная передвижная мультимедийная выставка, посвященная истории отечественной мультипликации и её создателям. Проект охватывает развитие анимационного кино в нашей стране с начала XX века до современности и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Самарской области, а также при партнерстве Агентства стратегических инициатив, Национального агентства развития семейного контента, Мастерской Новых Медиа, Национальной Родительской Ассоциации, Ассоциации Анимационного кино, телеканала «СуперГерои" и при поддержки со-организатора выставки кинокомпании «Медиа-С».

«Мы создаём выставку, которая позволит каждому — от ребёнка до профессионала — прикоснуться к живой истории российской анимации. Это не просто экспозиция, а пространство, где прошлое встречается с настоящим: архивные эскизы великих мастеров оживают благодаря современным технологиям, а легендарные имена становятся ближе новому поколению зрителей. Для нас важно показать, что отечественная анимация — это не только ностальгия, но и мощная культурная традиция, которая продолжает развиваться», – рассказал автор проекта Алексей Покровский.

Экспозиция объединяет наследие 25 выдающихся отечественных мультипликаторов — от основателей кукольной анимации до современных режиссеров. Посетители могут увидеть редкие архивные материалы: оригинальные эскизы, раскадровки, рабочие документы, личные фотографии авторов.

Также будут представлены материалы легендарных мультфильмов современных анимационных студий «Союзмультфильм», «Рики», «Паровоз», «Мельница», СТС и «Метрафильмс». Рабочие материалы по любимым мультфильмам, какими могли быть любимые герои в первых разработках, рабочие кадры создания мультвселенных.

Проект призван не только познакомить широкую аудиторию с великими мастерами российской анимации и культовыми персонажами, но и вдохновить новое поколение на творчество, сохраняя культурное наследие страны в современном формате. Выставка спроектирована как мультимедийная — благодаря использованию AR-технологий (дополненной реальности) экспонаты буквально «оживают» на глазах у зрителей. Также для всех посетителей организован интерактивный онлайн-квест: проверяйте свои знания об истории отечественной анимации и любимых героях с помощью увлекательного квеста по специальным QR-кодам прямо на площадке. Помимо экспозиции, гостей ждут кинопоказы и творческие встречи с представителями индустрии.

22 сентября в кинотеатре «Художественный» пройдут творческие встречи: Нины Добрынченко - эксперта, спикера, директора проектов Агентства Стратегических Инициатив, со-основателя киноклуба «(НЕ) такой как все» и Натальи Тихомировой - сценариста, шоураннера, креативного продюсера анимации основателя и кредитивного директора студии девелопмент АУ.

Выставка стартует 21 сентября по 30 сентября в Самаре в кинотеатре «Художественный» и с 1 по 9 октября (кроме выходных дней) в Поволжской Академии образования и искусств им. Святителя Алексия. (0+)

Фото: департамент информационной политики СО