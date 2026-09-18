В СОУНБ обсудят подготовку молодых специалистов, способных генерировать прорывные идеи в сфере производства

24 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Изобретателями не становятся – изобретателей готовят». Приглашённые специалисты объединят усилия в решении актуальных задач по подготовке профессиональных кадров, которые смогут привнести в устоявшуюся систему свежие решения.

В конференции примут участие представители различных предприятий, преподаватели и студенты самарских вузов, изобретатели и рационализаторы. Гости библиотеки обсудят задачу, которая встала перед российскими производителями в условиях глобальных вызовов и санкционного давления: развивать собственные передовые технологии и создавать конкурентоспособную продукцию. Ключевым вопросом в достижении этих целей является подготовка новых специалистов, изобретателей, готовых генерировать идеи, переводить их в практическую плоскость и внедрять в производство.

«Изобретательская деятельность – это инвестиция в устойчивость и безопасность страны. Поддерживая изобретателей, мы создаём базу для того, чтобы Россия оставалась самостоятельным и влиятельным игроком в мире. Изобретения – это фундамент для создания собственных критических технологий», – утверждает Владимир Николаевич Нестеров, доктор технических наук, председатель Самарской региональной организации «Союз ВОИР».

Конференция будет посвящена 110-летию I Всероссийского съезда по изобретениям, который проходил в Москве с 25 по 27 сентября 1916 года и был важной вехой в формировании массового изобретательского движения в России. Участники рассмотрят в том числе такие актуальные вопросы, как образование в сфере интеллектуальной собственности, развитие доступной образовательной среды, укрепление связей между учебными заведениями и предприятиями.



24 сентября 2026 года в 10:00, отдел искусств (2 этаж) Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

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Фото: пресс-служба СОУНБ