В Самаре прошла первая региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача»

С 16 по 18 сентября 2026 года в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина по инициативе больницы, кафедры организации здравоохранения, общественного здоровья и менеджмента ИПО Самарского государственного медицинского университета и министерства здравоохранения Самарской области проходила региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача». Она приурочена к 90-летию со дня рождения выдающегося организатора здравоохранения Владимира Диамидовича Середавина.

В мероприятиях конференции приняли участие председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, ректор Самарского государственного медицинского университета член-корреспондент РАН Александр Колсанов, специалисты министерства, медицинского университета, руководители медучреждений Самарской области и других регионов Поволжья.

Как отметил Геннадий Котельников, профессия врача требует постоянного совершенствования, овладения новыми знаниями и навыками.

«Каждый, кто работал под руководством Владимира Диамидовича Середавина прошел его школу, школу профессионализма, милосердия, принципиальности, стремления быть на шаг впереди. Сегодня среди его учеников много высококлассных специалистов, руководителей в сфере здравоохранения. И название конференции «Институт главного врача» совершенно чётко отражает роль Владимира Диамидовича в истории самарского здравоохранения. И такой формат конференции – это не просто дань памяти коллеге, но и продолжение его дела», – подчеркнул Геннадий Котельников.

На протяжении трёх дней руководители медицинских организаций, специалисты отрасли и представители медицинского образования обсуждали ключевые вопросы развития здравоохранения: обеспечение качества и безопасности медицинской помощи, междисциплинарное взаимодействие, внедрение современных управленческих решений, а также наставничество и укрепление кадрового потенциала.

«Институт главного врача» — это не просто конференция, а площадка, где формируется управленческая культура регионального здравоохранения. Опыт Владимира Диамидовича Середавина, который на протяжении десятилетий выстраивал систему организации медицинской помощи в области, остаётся ориентиром для нынешнего поколения руководителей. Главная задача конференции - объединить управленческий опыт и современные инструменты администрирования, что позволит медицинским организациям решать не только текущие задачи, но и выстраивать стратегию развития на перспективу. Уверен, что дискуссии этих дней помогут выработать конкретные решения для повышения качества и доступности медицинской помощи жителям Самарской области», — отметил Андрей Орлов.

По словам Александра Колсанова подготовка кадров, внедрение клинических рекомендаций и развитие наставничества должны идти рука об руку.

«Одна из задач медицинского университета состоит в том, чтобы повышать уровень подготовки главных врачей. Вуз занимается этим системно на специализированных кафедрах. Мы берем лучшие практики федерального и международного масштаба, расширяем спектр образовательных программ. Даем компетенции в области закупок, по правовым и финансовым вопросам. Для университета особенно ценно, что конференция объединяет науку и практику: наши кафедры работают в постоянном взаимодействии с областной больницей. Это залог технологического роста региональной медицины», — подчеркнул в своём выступлении ректор СамГМУ.

Отдельная секция была посвящена роли национальных проектов в здравоохранении Самарской области, итогам региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями, реализации федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом, а также опыту автоматизации систем менеджмента качества в многопрофильных клиниках.

Фото: минздрав СО