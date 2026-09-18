Я нашел ошибку
Главные новости:
24 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Изобретателями не становятся – изобретателей готовят».
В СОУНБ обсудят подготовку молодых специалистов, способных генерировать прорывные идеи в сфере производства
С 16 по 18 сентября 2026 года в СОКБ им. В.Д. Середавина проходила региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача».
В Самаре прошла первая региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача»
«Легенды российской анимации» — это первая в России масштабная передвижная мультимедийная выставка, посвященная истории отечественной мультипликации и её создателям.
Первую в России масштабную передвижную выставку «Легенды российской анимации» увидят жители Самарской области
С 18 по 20 сентября 2026 года в регионах Приволжского федерального округа пройдут более 600 избирательных кампаний разного уровня, по результатам которых планируется распределить порядка 4,8 тыс. мандатов.
Единый день голосования стартовал в регионах ПФО
Для ремонтных работ на НСП № 110 на ул. Ново-Вокзальной с 09:00 до 16:30 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 61, 63.
23 сентября специалисты «РКС-Самара» проведут плановые ремонтные работы
Конкурс «Лучший государственный инженер-инспектор» прошёл 16 сентября в Уфе на базе учебного центра «Перспектива».
Инспектор гостехнадзора Самарской области - в числе лучших на Приволжском конкурсе
В Самаре продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Самарской Губернской думы. Всего в городе зарегистрировано более 905 тысяч избирателей.
Почти 12 000 молодых людей Самары впервые принимают участие в голосовании
В пятницу, 18 сентября, в Самарской области стартовали выборы депутатов в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу. Голосование будет проходить в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября.
Губернатор Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах депутатов в Госдуму и Самарскую Губдуму
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.51
0.34
EUR 97.5
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре прошла первая региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача»

101
С 16 по 18 сентября 2026 года в СОКБ им. В.Д. Середавина проходила региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача».

С 16 по 18 сентября 2026 года в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина по инициативе больницы, кафедры организации здравоохранения, общественного здоровья и менеджмента ИПО Самарского государственного медицинского университета и министерства здравоохранения Самарской области проходила региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача». Она приурочена к 90-летию со дня рождения выдающегося организатора здравоохранения Владимира Диамидовича Середавина.

В мероприятиях конференции приняли участие председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, ректор Самарского государственного медицинского университета член-корреспондент РАН Александр Колсанов, специалисты министерства, медицинского университета, руководители медучреждений Самарской области и других регионов Поволжья.

Как отметил Геннадий Котельников, профессия врача требует постоянного совершенствования, овладения новыми знаниями и навыками.

«Каждый, кто работал под руководством Владимира Диамидовича Середавина прошел его школу, школу профессионализма, милосердия, принципиальности, стремления быть на шаг впереди. Сегодня среди его учеников много высококлассных специалистов, руководителей в сфере здравоохранения. И название конференции «Институт главного врача» совершенно чётко отражает роль Владимира Диамидовича в истории самарского здравоохранения. И такой формат конференции – это не просто дань памяти коллеге, но и продолжение его дела», – подчеркнул Геннадий Котельников.

На протяжении трёх дней руководители медицинских организаций, специалисты отрасли и представители медицинского образования обсуждали ключевые вопросы развития здравоохранения: обеспечение качества и безопасности медицинской помощи, междисциплинарное взаимодействие, внедрение современных управленческих решений, а также наставничество и укрепление кадрового потенциала.

«Институт главного врача» — это не просто конференция, а площадка, где формируется управленческая культура регионального здравоохранения. Опыт Владимира Диамидовича Середавина, который на протяжении десятилетий выстраивал систему организации медицинской помощи в области, остаётся ориентиром для нынешнего поколения руководителей. Главная задача конференции - объединить управленческий опыт и современные инструменты администрирования, что позволит медицинским организациям решать не только текущие задачи, но и выстраивать стратегию развития на перспективу. Уверен, что дискуссии этих дней помогут выработать конкретные решения для повышения качества и доступности медицинской помощи жителям Самарской области», — отметил Андрей Орлов.

По словам Александра Колсанова подготовка кадров, внедрение клинических рекомендаций и развитие наставничества должны идти рука об руку.

«Одна из задач медицинского университета состоит в том, чтобы повышать уровень подготовки главных врачей. Вуз занимается этим системно на специализированных кафедрах. Мы берем лучшие практики федерального и международного масштаба, расширяем спектр образовательных программ. Даем компетенции в области закупок, по правовым и финансовым вопросам. Для университета особенно ценно, что конференция объединяет науку и практику: наши кафедры работают в постоянном взаимодействии с областной больницей. Это залог технологического роста региональной медицины», — подчеркнул в своём выступлении ректор СамГМУ.

Отдельная секция была посвящена роли национальных проектов в здравоохранении Самарской области, итогам региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями, реализации федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом, а также опыту автоматизации систем менеджмента качества в многопрофильных клиниках.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Министр здравоохранения Самарской области ознакомился с работой Самарской областной клинической станции переливания крови от заготовки и апробации до хранения донорских компонентов крови.
18 сентября 2026, 14:25
Андрей Орлов проверил работу региональной Службы крови
Министр здравоохранения Самарской области ознакомился с работой Самарской областной клинической станции переливания крови от заготовки и апробации до... Здравоохранение
209
Врач-клинический фармаколог Самарского кардиодиспансера им.В.П.Полякова Галина Гусева: 10 правил лекарственной безопасности.
17 сентября 2026, 21:51
Врач-клинический фармаколог рассказала самарцам,  что должен знать каждый при приеме препаратов
Врач-клинический фармаколог Самарского кардиодиспансера им.В.П.Полякова Галина Гусева: 10 правил лекарственной безопасности. Здравоохранение
656
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил ревматологическое и рентгенологическое отделения СОКБ им. Середавина.
17 сентября 2026, 17:31
В СОКБ им.В.Д. Середавина преобразилось ревматологическое отделение
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил ревматологическое и рентгенологическое отделения СОКБ им. Середавина. Здравоохранение
714
Здравоохранение
Самарская областная клиническая станция переливания крови внедрила инновационную технологию заготовки концентрата тромбоцитов — компонента, который наиболее востребован для лечения детей и взрослых с онкогематологическими заболеваниями.
18 сентября 2026  16:35
В региональной Службе крови готовят безопасные тромбоциты за несколько часов
4
С 16 по 18 сентября 2026 года в СОКБ им. В.Д. Середавина проходила региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача».
18 сентября 2026  16:14
В Самаре прошла первая региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача»
101
Министр здравоохранения Самарской области ознакомился с работой Самарской областной клинической станции переливания крови от заготовки и апробации до хранения донорских компонентов крови.
18 сентября 2026  14:25
Андрей Орлов проверил работу региональной Службы крови
230
Врач-клинический фармаколог Самарского кардиодиспансера им.В.П.Полякова Галина Гусева: 10 правил лекарственной безопасности.
17 сентября 2026  21:51
Врач-клинический фармаколог рассказала самарцам,  что должен знать каждый при приеме препаратов
663
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил ревматологическое и рентгенологическое отделения СОКБ им. Середавина.
17 сентября 2026  17:31
В СОКБ им.В.Д. Середавина преобразилось ревматологическое отделение
719
Самарская стоматологическая поликлиника №6 включилась в работу по оказанию специализированной помощи участникам специальной военной операции.
17 сентября 2026  16:16
В регионе расширяются возможности для проведения зубопротезирования ветеранам СВО
710
Самарские хирурги и инженеры спасли пациента с редкой лор-патологией
17 сентября 2026  10:15
Самарские хирурги и инженеры спасли пациента с редкой лор-патологией
557
Врачи самарского кардиодиспансера впервые провели операцию подростку с заболеванием сосудов конечности
16 сентября 2026  12:29
Врачи самарского кардиодиспансера впервые провели операцию подростку с заболеванием сосудов конечности
751
Россиянам назвали первые признаки лихорадки Эбола
16 сентября 2026  11:49
Россиянам назвали первые признаки лихорадки Эбола
736
В Безенчукской центральной районной больнице начал работу дневной стационар медицинской реабилитации. Отделение открылось 1 сентября 2026 года.
15 сентября 2026  14:44
В больнице Безенчука открыт дневной стационар медицинской реабилитации
1083
Весь список
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
18 сентября 2026  12:07
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
295
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00.
18 сентября 2026  11:25
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00
334
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
18 сентября 2026  10:38
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
446
В Самарской области открылись избирательные участки
18 сентября 2026  09:40
В Самарской области открылись избирательные участки
359
Трехдневные выборы начались в России
18 сентября 2026  09:14
Трехдневные выборы начались в России
294
Весь список