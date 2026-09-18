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В региональной Службе крови готовят безопасные тромбоциты за несколько часов

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Самарская областная клиническая станция переливания крови внедрила инновационную технологию заготовки концентрата тромбоцитов — компонента, который наиболее востребован для лечения детей и взрослых с онкогематологическими заболеваниями.

Самарская областная клиническая станция переливания крови внедрила инновационную технологию заготовки концентрата тромбоцитов — компонента, который наиболее востребован для лечения детей и взрослых с онкогематологическими заболеваниями. Теперь жизненно важный компонент можно получить экстренно, в день заявки, а его инфекционная безопасность стала выше. Это стало возможным благодаря поставке нового оборудования и расходным материалам, которые приобрели за счет средств областного бюджета.

«С марта 2026 года мы стали применять новую технологию заготовки тромбоконцентрата, которая направлена на подавление вирусов, бактерий, остаточных донорских лейкоцитов с использованием ультрафиолетового излучения и рибофлавина в качестве фотосенсибилизирующего агента. Данный метод позволяет уничтожить те вирусы в компоненте, выявление которых не входит в стандарт обследования доноров, – герпес, цитомегаловирус, вирус Эпштейн Барра», - рассказала директор станции Елена Кудинова.

На фоне снижения иммунитета, которое неизбежно возникает в ходе лечения у онкогематологических пациентов, наличие в переливаемых компонентах данных вирусов может повлечь за собой серьезные осложнения.

По словам главного внештатного детского онколога Самарской области, заведующего отделением онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Андрея Шамина, переливание тромбоконцентрата имеет важное значение - предупреждает и прекращает кровотечения и кровоточивость, связанные с недостатком тромбоцитов в периферической крови как следствие проводимой химиотерапией.

Для снижения посттрансфузионных осложнений и повышения инфекционной безопасности заготовленных компонентов применяется метод инактивации, за счет которого происходит необратимое повреждение нуклеиновых кислот патогенов.

«Тромбоциты имеют очень короткий срок годности — всего 5–7 дней. Из-за этого их невозможно заготавливать впрок. Как правило, поиск донора и заготовка компонента начинаются только после получения конкретной заявки от больницы под определённого пациента. Без применения новой технологии - срок выдачи готового к переливанию компонента около 2-х суток. С использованием новой технологии вирусобезопасный компонент выдается в день заявки. Это весомое преимущество, потому что в некоторых случаях переливание компонента требуется экстренно», - рассказала Елена Кудинова.

За время внедрения данного метода было заготовлено 78 доз тромбоконцентрата для выполнения срочных заявок областной деткой больницы им.Н.Н. Ивановой для маленьких пациентов онкогематологического отделения.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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