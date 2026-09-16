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Врачи самарского кардиодиспансера впервые провели операцию подростку с заболеванием сосудов конечности

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Врачи самарского кардиодиспансера впервые провели операцию подростку с заболеванием сосудов конечности

Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова провели операцию 17-летнему подростку с варикозной болезнью правой нижней конечности. Ранее юные пациенты с заболеваниями сосудов направлялись на лечение в федеральные центры.

«Раньше при необходимости специализированного хирургического лечения юных пациентов с заболеваниями сосудов направляли в федеральные медицинские центры. Наши специалисты освоили данное направление и теперь мы можем провести обследование, определить тактику лечения, выполнить операцию и обеспечить последующее наблюдение в регионе», — рассказал главный внештатный детский специалист – сердечно-сосудистый хирург Минздрава России в Приволжском федеральном округе, заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии Антон Авраменко.

В течение двух лет подростка беспокоили расширенные подкожные вены на правой ноге. Во время обследования была диагностирована варикозная болезнь с поражением малой подкожной вены и нарушением венозного оттока. В диспансере пациенту выполнили комбинированную флебэктомию малой подкожной вены.

«Во время операции были устранены патологический обратный ток крови и варикозно изменённые участки поверхностных вен. При этом нормальное кровообращение в конечности сохраняется за счёт здоровой венозной системы», - отметил сердечно-сосудистый хирург детского отделения детской кардиохирургии и кардиоревматологии Николай Свечков.  

Подросток был выписан в удовлетворительном состоянии и продолжает наблюдаться у специалистов кардиологического диспансера.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

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