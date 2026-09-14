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Врач рассказал самарцам, как избежать обострений атопического дерматита

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Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Ильдар Шакуров. диагностика и лечение атопического дерматита у детей и взрослых требует консультации с врачом-дерматовенерологом.

Главный внештатный специалист-дерматовенеролог министерства здравоохранения Самарской области, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Ильдар Шакуров.

"Атопический дерматит — это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое часто начинается в раннем детстве и может сопровождать человека во взрослом возрасте. Оно связано с генетической предрасположенностью, нарушением барьерной функции кожи и дисбалансом иммунной системы.

Заболевание сопровождается раздражением и высыпаниями на коже, расчесами, приводящими к потрескавшейся, чешуйчатой и сочащейся коже, а также зудом, степень которого может быть выраженной вплоть до нестерпимого, что безусловно влияет на качество жизни пациентов.

Диагностика и лечение атопического дерматита у детей и взрослых требует консультации с врачом-дерматовенерологом. Невозможно полностью оградить себя от влияния окружающей среды и стрессов, но своевременная профилактика позволяет снизить интенсивность проявлений заболевания, продлить периоды ремиссии и повысить качество жизни.

Как избежать обострений?
Соблюдать гипоаллергенную диету
 Исключить контакты с возможными аллергенами (это могут быть пыль, пыльца, шерсть животных, плесень, а также некоторые виды пищевых продуктов)
Избегать стрессовых ситуаций
Особое внимание - вопросам ежедневного ухода за кожей и правильному выбору белья и одежды:
использовать гипоаллергенные сорта мыла
избегать контакта со слишком холодной или горячей водой
не растирать и не травмировать кожу кожу важно увлажнять, питать и защищать от неблагоприятных факторов (солнца, ветра, мороза)
отдавать предпочтение мягким натуральным тканям, а также использовать постельные принадлежности с гипоаллергенными наполнителями".

Ежегодно 14 сентября во всем мире отмечается день атопического дерматита и экземы.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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