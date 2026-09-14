Анна Тимофеева и Денис Репичев из Самарской области стали бронзовыми призерами Спартакиады народов России

В Татарстане завершились соревнования Спартакиады народов России по пулевой стрельбе.

В упражнении ПП-ПС (пневматический пистолет, 10 метров, пара смешанная) бронзовые награды соревнований завоевали спортсмены из Самарской области Анна Тимофеева и Денис Репичев.

Поздравляем спортсменов и тренеров Владимира Волкова и Галину Батраеву!

Участниками Спартакиады народов России от Самарской области стали 7 стрелков. Серебро соревнований ранее завоевал Андрей Щепетков. Артем Филиппов и Светлана Маслакова стали финалистами Спартакиады.

Спартакиада народов России проводится по поручению Президента Владимира Путина в рамках госпрограммы «Спорт России» и носит историческое название в честь Года единства народов России.

Фото: минспорта СО