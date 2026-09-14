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В Самаре состоялась церемония торжественного открытия именного избирательного участка

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Постановлением Избирательной комиссии Самарской области участку № 2605 присвоено имя Александра Куликова.

В Самаре состоялась церемония торжественного открытия именного избирательного участка. Постановлением Избирательной комиссии Самарской области участку № 2605 присвоено имя Александра Куликова.

Именной участок расположен в средней школе № 34, которую ранее окончил будущий герой специальной военной операции. Школьником Александр участвовал в краеведческих конкурсах, в движении «Юнармия», в Параде Памяти и Параде Победы. Профессиональное образование получил в Самарском колледже железнодорожного транспорта. В 2023 году патриот своей страны стал членом участковой избирательной комиссии. Позже добровольцем отправился в зону СВО, отдав жизнь за родную страну. За смелость и героизм, проявленные на поле боя, посмертно награждён орденом Мужества.

Особая значимость события в том, что участок продолжает объединять близких Александра: председатель УИК № 2605 — мама героя Наталья Геннадьевна Куликова, она же работает учителем начальных классов в школе № 34. В состав комиссии входит и супруга Александра — Нина Михайловна Куликова.

«Он был очень активным и добрым, но с твердым характером и если уж решил, то значит сделает. Большая благодарность, что чтят память об Александре», - говорят жена и мать героя.

«Узнав о личной истории самарского героя, не мог остаться равнодушным, — делится Павел Покровский, член Общественной палаты РФ, председатель Общественного штаба независимого наблюдения за выборами 2026 года в Самарской области. — Он навечно останется защитником России, которым гордится наша страна, хорошо знающая цену воинскому долгу».

Павел Покровский выразил благодарность коллегам по общественной работе за поддержку и персонально — президенту Нотариальной палаты Самарской области Галине Николаевой за сердечный подход к памяти героя.

Именной избирательный участок № 2605, открытый в школе № 34, в ближайшие дни станет одной из площадок единого дня голосования. В Самарской области 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва. В ряде муниципальных образований региона пройдут дополнительные выборы депутатов. представительных органов местного самоуправления.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

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