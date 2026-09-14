Перенос кураторской экскурсии в Сквере Эльдара Рязанова на 27 сентября

Заключительная кураторская экскурсия по выставке «В поисках Юрия Деточкина», которая должна была пройти 20 сентября в 17.00, переносится по техническим причинам.

Мероприятие пройдет 27 сентября (воскресенье) в 17.00

Приносим извинения за доставленные неудобства! Новый корректный текст анонса можно посмотреть ниже, актуальную афишу также прикрепили к письму.

27 сентября (воскресенье) в 17.00 в Сквере Эльдара Рязанова состоится заключительная кураторская экскурсия (12+) по выставке «В поисках Юрия Деточкина» (12+), которая приурочена к 60-летию фильма «Берегись автомобиля» (1966, 12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Выставка состоит из 7 разделов. Посетители узнают о культурном контексте фильма и о прототипах главного персонажа, о работе композитора Андрея Петрова, о пробах актеров и распределении ролей, о смысле постановки «Гамлета» в кинокартине и многом другом. Кроме того, гости увидят кадры со съемок «Берегись автомобиля», обложку к одноименной книге Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова (именно ее сюжет лег в основу сценария), водительское удостоверение режиссера, а также познакомятся с другими знаменитыми «жуликами» отечественного кинематографа. В завершении экспозиции каждый сможет самостоятельно вынести вердикт – определить, виновен Деточкин или нет.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d0OfSJ

Фото: Музей Эльдара Рязанова