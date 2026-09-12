В одном из районов Тольятти из-за беспилотников повреждено остекление нескольких квартир

Утром в субботу, 12 сентября, мэр Тольятти Илья Сухих опубликовал срочное обращение к горожанам.

«Сегодня рано утром наш город подвергся массированной беспилотной атаке со стороны преступного киевского режима. Благодарю наши силы ПВО и мобильные огневые группы, которые предприняли все необходимые меры по отражению вражеского налёта», — сообщил градоначальник.

Мэр озвучил предварительные данные: в результате атаки ВСУ погибших нет, госпитализирован один человек. Ему оказывается вся необходимая помощь.

В одном из районов Тольятти повреждено остекление нескольких квартир в жилых домах.

«Жильцы эвакуированы, для них развёрнут пункт временного размещения. С восстановлением оконных конструкций обязательно поможем», — пообещал Илья Сухих.

На местах работают службы оперативного реагирования.

«Инфраструктура жизнеобеспечения городского округа Тольятти функционирует в штатном режиме», — отметил глава Тольятти.

Также Илья Сухих напомнил: съёмка и публикация кадров с последствиями вражеских атак запрещены, пишет 63.ру.