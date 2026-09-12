Пятиклассники начнут изучать новый предмет «Духовно-нравственная культура России» со второго полугодия текущего учебного года. Об этом 12 сентября сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Одно из ключевых (событий. — Ред.) в предстоящем учебном году — старт предмета «Духовно-нравственная культура России». Со второго полугодия его начнут изучать пятиклассники, в следующем учебном году — 6–7-е классы», — сказал Кравцов ТАСС.

По его словам, курс «ДНК России» нацелен на формирование традиционных общечеловеческих ценностей через изучение примеров жизни выдающихся личностей.

Школьники познакомятся с деятельностью государственных и общественных деятелей, представителей культуры, ученых и героев специальной военной операции.