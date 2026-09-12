️Киномарафон «Снято в Самаре» к 440-летию города стартует 12 сентября

С сегодняшнего дня в кинотеатре под открытым небом «Филин» на Софийской набережной стартует киномарафон «Снято в Самаре» в рамках 440-летия города. В течение двух праздничных дней жители и гости увидят лучшие киноработы, созданные в Самаре и о Самаре.

Программа субботы:

16:30 — мультфильмы студии «Фантазия»

17:00 — документалка «Самарский национальный ответ» (6+)

17:45 — «Самара — родина слонов» (12+)

Плюс сериалы «Цирк!» (16+), «Крот Баюн» (18+) и короткий метр от PetryakovFilms.

Полная программа на субботу и воскресенье доступна в афише.

Отметим, при выборе фильма организаторы рекомендуют обращать внимание на возрастной ценз кинокартин. Кинопоказы проходят при благоприятных погодных условиях и безопасной обстановке.

Также, напомним, сегодня и завтра на набережной будет работать выставка-продажа «Сделано в Самаре», которая объединит самарских представителей малого и среднего бизнеса.

Программа основных событий опубликована на сайте администрации города.