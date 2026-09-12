В Железнодорожном районе Самары пострадал мотоциклист

11 сентября в 12:05 водитель автомобиля Lada Priora – мужчина 1984 г.р., осуществляя движение со стороны ул. Владимирской, в направлении ул. Ново-Урицкой, в районе дома 12к5, в нарушение требований п. 13.9 ПДД РФ, не предоставил преимущество в движении транспортному средству, допустив столкновение с мотоциклом Stels Tactic, под управлением мужчины 2006 г.р., который двигался в направлении ул. Луцкой. Пострадавший водитель мотоцикла на автомобиле скорой медицинской помощи доставлен в медицинское учреждение.