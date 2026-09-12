Первокурсники Самарского юридического института ФСИН России приняли Присягу на площади Славы

На площади Славы в Самаре состоялась торжественная церемония принятия Присяги первокурсниками Самарского юридического института ФСИН России.



Для курсантов этот день стал началом нового этапа жизни и первым важным шагом в профессии сотрудника уголовно-исполнительной системы. Перед родными, преподавателями и почетными гостями первокурсники произнесли слова Присяги, пообещав с честью выполнять свой служебный долг.



В торжественной церемонии приняли участие начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов, представители органов государственной власти и местного самоуправления, священнослужители, преподаватели института, а также родители и близкие курсантов.

Обращаясь к первокурсникам, Алексей Климов отметил особую значимость этого дня:

«Сегодня вы принимаете не просто Присягу. Вы принимаете на себя серьезные обязательства и ответственность за выбранный путь. С этого момента начинается ваша профессиональная жизнь, которая потребует от вас дисциплины, выдержки, принципиальности и постоянной работы над собой. Служба в уголовно-исполнительной системе требует мужества и верности долгу. Желаю каждому из вас достойно пройти обучение, получить необходимые знания и стать настоящим профессионалом, которому можно доверять.»



Завершением церемонии стала демонстрация строевых приемов взвода карабинеров Самарского юридического института ФСИН России. Слаженное выступление курсантов продемонстрировало уровень их подготовки, дисциплину и командную работу.