В Клявлинском районе задержали укравшего электросамокат у женщины

В Клявлинском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя подозреваемого в краже электросамоката. Злоумышленника в кратчайшие сроки задержали сотрудники уголовного розыска

В августе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Клявлинский» обратилась местная жительница с заявлением о краже электросамоката из подъезда ее дома на улице Ворошилова. Причиненный ущерб составил более 18 тысяч рублей.

По указанному в сообщению адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, провели поквартирный обход, подробно опросили заявительницу. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию о причастности местного жителя 2007 года рождения к краже транспортного средства.

Оперативники установили местонахождение молодого человека, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Свою причастность он отрицать не стал и пояснил, что воспользовался тем, что электросамокат не был пристегнут, похитил его для личных нужд.

Следственным отделением МО МВД России «Клявлинский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Похищенный электросамокат полицейские изъяли и вернули законной владелице..