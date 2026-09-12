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Эксперты назвали главные продукты для укрепления иммунитета и защиты от осенних инфекций

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Эксперты назвали главные продукты для укрепления иммунитета и защиты от осенних инфекций

Осенью уменьшается количество сезонных овощей и растет число простудных заболеваний. Специалист РГПУ им. А. И. Герцена назвала продукты питания, которые помогут укрепить иммунитет, поддержать работу иммунных клеток и эффективно защититься от болезней.

 

«Питание играет ключевое значение в жизни и здоровье человека, от его качества зависит наше самочувствие, настроение и многое другое. Между питанием и состоянием иммунной системы существует много взаимосвязей, и осенью очень важно обогатить свой рацион продуктами, которые смогут поддержать иммунитет», — рассказала доцент факультета биологии РГПУ им. А. И. Герцена Татьяна Туманова.

Витамин С усиливает способность иммунных клеток поглощать опасные патогены. Он содержится в болгарском перце, домашней квашеной капусте, брокколи, шиповнике, черной смородине и облепихе, а не только в цитрусовых. Но этот витамин весьма капризен и разрушается при контакте с кислородом или длительном нагревании. Поэтому продукты должны подвергаться минимальному термическому воздействию, чтобы сохранить свои положительные свойства, подчеркнула эксперт.

Морковь полезна для зрительной системы и помогает иммунитету. В ней содержится витамин А (ретинол). Он работает как антиоксидант и защищает клетки от окислительного стресса; обеспечивает целостность слизистых оболочек дыхательных путей, кишечника и других органов. Именно они служат первым барьером на пути инфекций. Витамин А и его предшественники содержатся в печени, молочных продуктах, овощах, фруктах и зелени: тыкве, томатах, болгарском перце, дыне, абрикосах, петрушке, кинзе и укропе. При этом избыток витамина А может создать проблемы для здоровья. Говяжья печень является абсолютным чемпионом по содержанию ретинола, поэтому ее не рекомендуется употреблять чаще 1-2 раз в неделю.

 

«Рыба и морепродукты выступают лидерами по содержанию витамина D. Осенью лучше добавить в рацион лосось, печень трески, селедку и консервированный тунец. Морская рыба приносит организму двойную пользу: она дополнительно содержит важные кислоты омега-3 и омега-6, которые обладают противовоспалительным эффектом. Люди, которые недолюбливают рыбные блюда, могут выбрать альтернативные источники витамина D. К ним относятся яичный желток, грибы, говяжья печень и молочные продукты. Однако стоит помнить, что в них содержится как минимум в три раза меньше витамина D», — отметила биолог.

Татьяна Туманова подчеркнула, что жирорастворимые витамины А и D лучше всего усваиваются вместе с жирами.

Пользу иммунитету также приносит цинк, его источниками служат устрицы, креветки и крабовое мясо. Из мяса и морепродуктов организм усваивает до 60% цинка. Растительные источники (бобовые, семена и орехи) эффективны лишь на 15‒30%. Цинк оказывает благоприятное влияние на железу тимус и улучшает функционирование Т-лимфоцитов. Нехватка цинка напрямую приводит к ослаблению клеточного иммунитета.

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