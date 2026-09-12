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Эдуард Мор: «Крылья Советов» по делу обыграли «Родину»

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Эдуард Мор: «Крылья Советов» по делу обыграли «Родину»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что «Крылья Советов» по делу обыграли «Родину» в матче 8-го тура Альфа‑Банк РПЛ.

«Для просмотра игра была интересная — без центра поля. Было море штанг, куча моментов. «Крылья Советов» чудом не забили в первом тайме. На мой взгляд, самарцы победили абсолютно по делу», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

«Крылья Советов» располагаются на девятой позиции турнирной таблицы, набрав 10 очков. «Родина» потерпела четвёртое поражение подряд и идёт 14‑й — у клуба четыре очка.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют на выезде с московским «Локомотивом», а «Родина» примет казанский «Рубин». Обе встречи пройдут 16 сентября, пишет Чемпионат.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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