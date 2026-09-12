Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение женщины, подозреваемой в краже в Тольятти

В отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился молодой человек, который сообщил, что потерял банковскую карту и после этого ему на телефон пришли смс-оповещения о списании денежных средств.

Сотрудники полиции, изучив выписку с банковского счета потерпевшего, установили, что списания денежных средств происходили в различных магазинах на территории Тольятти.

Полицейские опросили работников торговых точек, изъяли документацию, изучили записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленницы.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, СУ У МВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

В отделы внутренних дел городского Управления и общественные организации правоохранительной направленности направлены ориентировки на розыск злоумышленницы.

Приметы разыскиваемой: женщина, на вид 45-50 лет, плотного телосложения, рост 165-170 см, волосы короткие светлого цвета.

Была одета: платье серого цвета, сандалии черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-51, 89770712622, 112.