"Крыльев Советов" одержали победу над московской "Родиной" - 2:1

В восьмом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московскую "Родину".

Счет в матче открыли гости, на 59 минуте отличился Иван Тимошенко – 0:1.

Самарцы сравняли счет через шесть минут, с передачи Владислава Шитова мяч в ворота отправил Мартин Крамарич – 1:1.

На 88 минуте матча, опять же с передачи Владислава Шитова, победу самарцам принес красивый удар Кирилла Столбова – 2:1.

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в гостях с московским "Локомотивом". Игра девятого тура Альфа-Банк РПЛ состоится в среду, 16 сентября, в 21:45.