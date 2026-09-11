Торжественное мероприятие к 440-летию города прошло в Самаре

11 сентября в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 440-летию города. Его участниками стали почетные граждане, представители ветеранских и некоммерческих организаций, территориальные общественные самоуправления, сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, работники образовательных учреждений, деятели культуры и искусства, спортсмены, представители бизнес-сообщества и молодежных объединений. Со сцены жителей города поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов и глава города Самары Иван Носков.



«Важно отметить, что юбилей Самары — это точка отсчета для еще более значимого события федерального масштаба — 9 июня Президент подписал Указ «О праздновании 450-летия основания г. Самары». Наша общая цель – сделать Самару еще более привлекательным, благоустроенным, комфортным для жизни городом. Ближайшие десять лет будут годами напряженной работы по реализации планов развития нашей областной столицы и всего региона. Наша задача — возвращение Самарской области в число регионов-лидеров. У нас для этого есть всё — единство, несокрушимость духа и традиции преданного служения Отечеству. Есть кипучая энергия и энтузиазм молодежи, мужество и стойкость наших ребят, которые защищают Родину», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.



На торжественном мероприятии глава города Самары Иван Носков вручил почетные грамоты II и III степеней и нагрудные знаки коллективам и сотрудникам городских предприятий и учреждений — МБОУ «Лицей № 124 имени подполковника полиции Лазутина Д.А.», АО «Спецремстройзеленхоз», МП «Самараводоканал», АО «Группа компаний «Электрощит» – ТМ Самара». Также почетные награды были вручены тренеру-преподавателю МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва № 8» Александру Голкову, заместителю председателя Самарской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Леониду Журкину, главному инженеру МП «Инженерные системы» Олегу Прокопенко, участнику СВО, члену сборной Самарской области по следж-хоккею Сергею Артищеву и рабочему зеленого строительства 5 разряда АО «Спецремстройзеленхоз» Сергею Петрякову.



Звание «Почетный гражданин городского округа Самара» присвоено ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный технический университет» Дмитрию Быкову.



«Самара — это живая летопись, сотканная из судеб тысяч людей. Это город великих свершений, побед, преодолений, мечтаний, которые становились реальностью. Наша задача — бережно сохранить и приумножить наследие веков. И передать город потомкам таким, каким мы его любим — сильным, цветущим, ярким, особенным. 440 лет — это возраст, который дает право гордиться прошлым, но в то же время обязывает смотреть вперед. Наша Самара — город, который не боится перемен и силен своими людьми. Именно люди — главное богатство Самары, ее потенциал и надежда. Желаю каждой самарской семье счастья, добра, исполнения желаний, энергии и бодрости для новых начинаний, для творчества, для добрых дел. Пусть каждый день приносит радость, вдохновение и веру в лучшее!» – сказал глава города Самары Иван Носков.



Подарком для гостей стала концертная программа творческих коллективов города и сольных исполнителей. На сцене Дворца спорта им. В. Высоцкого выступил Государственный академический Волжский русский народный хор имени П. Милославова, Самарский концертный духовой оркестр, молодежный хор «Самара» и Самарский молодежный концертный хор, хореографические коллективы «Новые лица», «Задумка», «Дивертисмент», «Пластилиновый дождь», вокальные группы «Вместе» и «Утро», детский вокальный ансамбль «Класс!», заслуженный артист России Сергей Войтенко и народный артист России Марк Левянт. В финале они исполнили вокально-хореографический номер «Пою тебе, моя Самара!».



В рамках торжественного мероприятия также был вручен ряд наград, присвоенных накануне 440-летия Самары Указом и Распоряжением губернатора Самарской области.



Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Бондаренко Елена Юрьевна, глава Администрации Ленинского района городского округа Самара.



Знаком «За вклад в развитие Самарской области» награждены:

- Архипов Александр Александрович, начальник Самарской таможни;

- Кий Владимир Валерьевич, временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Самарской области.



Знаком отличия «Материнская доблесть» II степени награждена Зенкова Екатерина Александровна, многодетная мать, вместе с супругом воспитывающая семерых детей.



Почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» награжден Аншаков Геннадий Петрович, заместитель генерального конструктора акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс».



Почетным знаком Трудовой Славы награжден коллектив АО «Салют» (ранее — Куйбышевский механический завод).



Почетным знаком губернатора Самарской области «За служение людям» награждены:

- коллектив МБУ городского округа Самара «Духовой оркестр»;

- коллектив МП г.о. Самара «Трамвайно троллейбусное управление».



Почетным знаком губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» награждена Лобанкова Ольга Ивановна, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Самарская городская больница № 6».



Почетным знаком губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени награжден Сибилёв Сергей Евгеньевич, генеральный директор АНО «Центр психологической помощи в кризисных ситуациях «Сердце воина».



Почетной грамотой губернатора Самарской области награждены:

- Альмушов Мутыгулла Нябиуллович, водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов общества с ограниченной ответственностью «Самара Авто Газ»;

- Коскова Галина Афанасьевна, директор ГБОУ «Школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»;

- Малиновская Галина Лукьяновна, заведующий библиотекой-филиалом № 14 МБУК «Централизованная система детских библиотек».



Благодарностью губернатора Самарской области награждены:

- Каштанов Юрий Викторович, монтер пути службы пути МП городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»;

- Сергеева Наталия Михайловна, оператор пульта управления 5 разряда аварийно-диспетчерского участка МБУ «Самарагорсвет»;

- Емелина Наталья Владимировна, заместитель руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара;

- Маликаева Анна Михайловна, главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.



Отметим, что торжественное мероприятие во Дворце спорта им. В. Высоцкого завершило серию праздничных концертов к 440-летию Самары, которые проходили накануне Дня города. Всего Благодарственными письмами, Почетными грамотами и памятными подарками были награждены более 100 жителей областной столицы, внесших вклад в ее развитие.



В предстоящие выходные, 12 и 13 сентября, в Самаре продолжатся праздничные мероприятия к 440-летию города.

Фото: пресс-служба администрации Самары