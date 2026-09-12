Спортсменка сборной Самарской области Марина Комина - чемпионка России в многодневной гонке

В Ижевске завершились чемпионат России и всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе в многодневной гонке среди женщин и юниорок.

Победительницей генеральной классификации по результатам всех четырех этапов многодневки стала спортсменка сборной Самарской области Марина Комина. На втором месте Анастасия Самсонова из Санкт-Петербурга, на третьем Яна Мялицина из Удмуртии.

На всероссийских соревнованиях среди юниорок второй результат в общей классификации показала Ангелина Лукина из Самарской области. Поздравляем спортсменок и тренерский штаб!

Фото: Федерация велосипедного спорта России / минспорта СО