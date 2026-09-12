ДТП в Архангельской области: 13 погибших, включая детей

Вечером 11 сентября 2026 года на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Архангельской области произошла одна из самых страшных аварий в истории региона. Микроавтобус, следовавший по маршруту Северодвинск — Березник, лесовоз и легковой автомобиль столкнулись, после чего все машины вылетели в кювет. По последним данным, погибли 13 человек, среди них трое детей. Ещё восемь пострадавших госпитализированы, шестеро находятся в тяжёлом состоянии. Губернатор Александр Цыбульский объявил 12 сентября днём траура. Возбуждены два уголовных дела, пишет Kazan.aif.ru.

Авария произошла около 19:40 по московскому времени на границе Холмогорского и Приморского округов. По предварительным данным регионального УМВД, водитель микроавтобуса «Газель Next», выполняя обгон легкового автомобиля Nissan Almera, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с лесовозом «КамАЗ». После удара все три транспортных средства оказались в кювете. От микроавтобуса практически ничего не осталось.

Всего в «Газели» находились 19 человек.

Восемь человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних. По данным областного Минздрава, пять взрослых и детей находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое — в крайне тяжёлом.

На место немедленно выехали сотрудники полиции, МЧС, девять бригад скорой помощи, включая реанимационные. В ликвидации последствий были задействованы 39 человек и 15 единиц техники. Для работы в тёмное время суток спасатели установили световую мачту и дополнительные прожекторы. Движение по трассе не перекрывалось, однако проезжая часть была усыпана обломками.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела. Следственный комитет России проверяет возможное оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкшее смерть двух или более человек, а также нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.