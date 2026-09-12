В Елховском районе после ДТП женщина попала в больницу

В Елховском районе в 12:20 на 333,1 км автодороги Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к г. Самаре», водитель ВАЗ-21074 – мужчина 1957 г.р., нарушив п.8.10 ПДД, при перестроении не убедился в безопасности маневра, не предоставив преимущество в движении, допустил столкновение с автомобилем Kia Rio, под управлением водителя 1988 г.р., который двигался в попутном направлении. Пострадавшему водителю автомобиля Kia Rio оказана необходимая медицинская помощь на месте ДТП, а пассажир автомобиля ВАЗ-21074 - женщина 1987 г.р., с травмами доставлена в больницу.

11 сентября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.