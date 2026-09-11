Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании к 440-летию города Самары

Сегодня, 11 сентября, в Самаре состоялось торжественное собрание, посвященное 440-летию города. Его участниками стали почетные граждане, представители ветеранских и некоммерческих организаций, территориальные общественные самоуправления, сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, работники образовательных учреждений, деятели культуры и искусства, спортсмены, представители бизнес-сообщества и молодежных объединений. Со сцены жителей города поздравил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Важно отметить, что юбилей Самары – это точка отсчета для еще более значимого события федерального масштаба. 9 июня Президент подписал Указ «О праздновании 450-летия основания г. Самары». Наша общая цель – сделать Самару еще более привлекательным, благоустроенным, комфортным для жизни городом. Ближайшие десять лет будут годами напряженной работы по реализации планов развития нашей областной столицы и всего региона. Наша задача – возвращение Самарской области в число регионов-лидеров. У нас для этого есть все – единство, несокрушимость духа и традиции преданного служения Отечеству. Есть кипучая энергия и энтузиазм молодежи, мужество и стойкость наших ребят, которые защищают Родину», - подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.

Также к самарцам обратился глава города Самара Иван Носков:

«Во все времена Самара была сильна своими людьми. В хорошем смысле слова – беспокойными, которые не могли жить одним днем и стремились делать город красивее, лучше, сильнее. Наша задача – бережно сохранить и приумножить наследие веков. И передать город потомкам таким, каким мы его любим – сильным, цветущим, ярким, особенным. Сегодня город стоит на пороге преобразований. Президент России Владимир Владимирович Путин придал 450-летию Самары статус события федерального значения. Мы должны оправдать это доверие, и каждый год делать Самару красивее, лучшее, сильнее. Программа подготовки к юбилею есть, она создана с участием жителей и отражает все их надежды и планы. Благодарю правительство Самарской области, Вячеслава Андреевича за то, что уже сейчас делается для развития города. Желаю каждой самарской семье счастья, добра, исполнения желаний, энергии и бодрости для добрых дел во благо Самары».

Губернатор вручил государственные награды выдающимся жителям Самары, внесшим большой вклад в развитие города. Среди них представители самых разных профессий, многодетные матери.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоена глава администрации Ленинского района городского округа Самара Елена Бондаренко. Знака «За вклад в развитие Самарской области» удостоены: начальник Самарской таможни Александр Архипов и временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Самарской области Владимир Кий.

Знак отличия «Материнская доблесть» II степени получила многодетная мать, воспитывающая семерых детей Екатерина Зенкова.

Почетного знака Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» удостоен заместитель генерального конструктора акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» Геннадий Аншаков.

Коллективу акционерного общества «Салют» вручен почетный знак Трудовой Славы.

Кроме того, жители региона были удостоены и других значимых наград.

Звание «Почетный гражданин городского округа Самара» присвоено ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный технический университет» Дмитрию Быкову.

«Для меня великая честь быть удостоенным звания «Почетный гражданин городского округа Самара». В этом городе родились многие поколения моих предков, здесь родился и вырос я. Все самое лучшее в моей жизни связано с этим городом! Поэтому и всю профессиональную и гражданскую деятельность посвятил служению Самарскому политеху, родному городу, региону и России. Вместе с многотысячным коллективом университета — а наши студенты и сотрудники по-настоящему чувствуют себя большой дружной семьей — мы создали открытый городу «храм» науки и инженерии. В его стенах рождаются проекты, которые делают Самару богаче, культурнее и современнее — от образовательных и инженерных до культурных и экологических. Мы и впредь будем служить родному городу всем сердцем, применяя свой опыт и талант», – отметил Дмитрий Быков.

Отдельные слова благодарности Вячеслав Федорищев выразил самарским военнослужащим, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также защищают Самарскую область в составе отряда «БАРС – Крылья».

Подарком для гостей стала концертная программа творческих коллективов города и сольных исполнителей. На сцене Дворца спорта им. В. Высоцкого выступил Государственный академический Волжский русский народный хор имени П. Милославова, Самарский концертный духовой оркестр, молодежный хор «Самара» и Самарский молодежный концертный хор, хореографические коллективы «Новые лица», «Задумка», «Дивертисмент», «Пластилиновый дождь», вокальные группы «Вместе» и «Утро», детский вокальный ансамбль «Класс!», Заслуженный артист России Сергей Войтенко и Народный артист России Марк Левянт. В финале они исполнили вокально-хореографический номер «Пою тебе, моя Самара!»

Фото: Иван Макеев