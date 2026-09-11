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Через перекресток улиц Красноармейской и Спортивной в Самаре будет частично ограничено движение транспорта

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В Самаре для продолжения ремонта трамвайной инфраструктуры с 22:00 11 сентября до 12:00 15 сентября будет действовать ограничение движения транспорта на перекрестке улиц Красноармейской и Спортивной.

В Самаре для продолжения ремонта трамвайной инфраструктуры с 22:00 11 сентября до 12:00 15 сентября будет действовать ограничение движения транспорта на перекрестке улиц Красноармейской и Спортивной. В период обновления трамвайных путей общественный транспорт будет следовать по скорректированным схемам.

Работу четырех трамвайных маршрутов – №№ 1, 4, 16 и 23 — организуют следующим образом: 
- трамваи маршрута № 1 «Улица Чапаевская – Автостанция «Аврора» в прямом направлении проследуют по улице Чапаевской – улице Венцека – улице Фрунзе – улице Красноармейской – улице Арцыбушевской – улице Полевой – улице Мичурина – улице Клинической – улице Чернореченской – улице Киевской – улице Партизанской – улице Аэродромной; в обратном направлении — по улице Аэродромной – улице Партизанской – улице Киевской – улице Чернореченской – улице Клинической – улице Мичурина – улице Полевой – улице Арцыбушевской – улице Красноармейской – улице Фрунзе – улице Пионерской – улице Чапаевской;
- трамваи маршрута № 4 «Постников овраг – Железнодорожный вокзал – Станция метро «Победа» – Постников овраг» (кольцевой) проследуют через улицу Ново-Садовую (Постников овраг) – проспект Ленина – улицу Полевую – улицу Мичурина – улицу Клиническую – улицу Чернореченскую – улицу Киевскую – улицу Партизанскую – улицу Аэродромную – улицу Промышленности – улицу Гагарина – улицу XXII Партсъезда – улицу Ставропольскую – улицу Антонова-Овсеенко – улицу Гаражную – Четвертый проезд – улицу Врубеля, с выездом на улицу Ново-Садовую;
- трамваи маршрута № 16 «Улица Тухачевского – Железнодорожный вокзал – Улица Чапаевская» в прямом направлении поедут по улице Тухачевского – улице Киевской – улице Чернореченской – улице Клинической – улице Мичурина – улице Полевой – улице Арцыбушевской – улице Красноармейской – улице Фрунзе – улице Пионерской – улице Чапаевской; в обратном направлении — по улице Чапаевской – улице Венцека – улице Фрунзе – улице Красноармейской – улице Арцыбушевской – улице Полевой – улице Мичурина – улице Клинической – улице Чернореченской – улице Киевской – улице Тухачевского;
- трамваи маршрута № 23 «Постников овраг – станция метро «Победа» – Постников овраг» (кольцевой) проследуют через улицу Врубеля – Четвертый проезд – улицу Гаражную – улицу Антонова-Овсеенко – улицу Ставропольскую – улицу XXII Партсъезда – улицу Гагарина – улицу Промышленности – улицу Аэродромную – улицу Партизанскую – улицу Киевскую – улицу Чернореченскую – улицу Мичурина – улицу Полевую – проспект Ленина – улицу Ново-Садовую (Постников овраг).

Троллейбусы №№ 4, 6, 12, 15, 16, 17 и 20 будут осуществлять перевозки по измененным схемам:
- троллейбусы № 4 «Завод «Металлург» – Железнодорожный вокзал» и троллейбусы № 15 «Завод «Металлург» – Железнодорожный вокзал» в прямом направлении (к железнодорожному вокзалу) поедут через улицы Мичурина, Чкалова, Буянова, Маяковского, в обратном направлении — через улицы Коммунистическую, Чкалова, Мичурина (по своим маршрутам);
- троллейбусы № 6 «Губернский рынок – Улица Грозненская» и троллейбусы № 16 «Губернский рынок – 6-й причал» в сторону Губернского рынка проследуют через улицы Некрасовскую, Самарскую, Ульяновскую, Буянова, Маяковского; в центр города — через улицу Ульяновскую, Самарскую, Некрасовскую, далее по своим маршрутам;
- троллейбусы № 12 «Завод «Экран» – Железнодорожный вокзал» и троллейбусы № 17 «15-й микрорайон – Железнодорожный вокзал» в прямом направлении (к железнодорожному вокзалу) поедут через улицы Коммунистическую, Ульяновскую, Буянова, Маяковского, в обратном направлении — через улицу Коммунистическую по своим маршрутам; 
- троллейбусы № 20 «Железнодорожный вокзал – Безымянский рынок» к железнодорожному вокзалу проследуют через улицы Коммунистическую, Ульяновскую, Буянова, Маяковского, с выездом на Коммунистическую, далее — по своему маршруту в сторону Безымянского рынка. 
Пассажирам необходимо учитывать: троллейбусы, маршрут которых пролегает через ремонтируемый перекресток до железнодорожного вокзала, временно не будут совершать рейсы до конечной остановки. Через улицу Коммунистическую электротранспорт направится в обратном направлении.

Автобусы маршрутов №№ 1, 5д, 11, 22, 37, 50, 67, 84, 90, 168, 172 также проследуют в объезд, при этом изменение схемы предусмотрено только при движении в направлении «из города». Через улицу Льва Толстого автобусы будут выезжать на улицу Спортивную, далее поворачивать направо на улицу Красноармейскую и двигаться в сторону улицы Урицкого. Затем пассажирский транспорт вернется на улицу Спортивную, с которой автобусы № 50 будут поворачивать на улицу Вилоновскую, а автобусы остальных обозначенных маршрутов направятся в сторону улиц Коммунистической и Агибалова. Для рейсов в направлении «в центр» трасса следования останется прежней.

Для частного автотранспорта схема движения будет следующей:
- по улице Красноармейской движение будет сохранено, но проезжая часть временно сузится до одной полосы: в направлении «из центра» по свободной полосе можно будет ехать только прямо (в сторону улицы Урицкого), а при следовании в направлении «в центр города» (со стороны улицы Урицкого) разрешат движение прямо (в сторону стадиона «Локомотив»), а также поворот с перекрестка направо (на улицу Спортивную);
- при движении по улице Спортивной от железнодорожного вокзала в сторону улицы Красноармейской проезд через ремонтируемый перекресток закроют, транспорт будет направляться на правый поворот (с выездом на улицу Красноармейскую, далее в сторону улицы Урицкого); при движении в направлении железнодорожного вокзала единственно возможный маневр — правый поворот с улицы Спортивной на улицу Красноармейскую, с дальнейшим движением в направлении «в центр».

Более подробно с временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться в приложениях

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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