В районе стадиона «Солидарность Самара Арена» временно ограничат движение транспорта

13 сентября в Самаре состоятся масштабные спортивные соревнования — первенство Самарской области по дуатлон-спринту. Организаторами выступают Министерство спорта Самарской области и региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация триатлона Самарской области». Маршрут велоэтапа будет проходить от улицы Дальней и улицы Арена 2018 до улицы Демократической, включая Второй проезд и улицу 2-ю Стадионную, а для маршрута бегового этапа выбраны аллеи в районе стадиона «Солидарность Самара Арена».



В связи с этим в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 06:00 до 14:00 13 сентября будут недоступны для проезда транспорта, в т.ч. средств индивидуальной мобильности следующие участки автодорог:

- улица Дальняя от Проезда № 7 до улицы Арена 2018;

- Второй проезд (полное перекрытие на всем протяжении);

- Седьмой проезд (полное перекрытие);

- улица Арена 2018 от Волжского шоссе до поворота на проезд к Малому Сорокину Хутору и далее почти до улицы Демократической;



- улица 2-я Стадионная от Второго проезда на протяжении 150 метров в сторону Волжского шоссе.



Отметим, что действие данных ограничений не распространяется на спецмашины оперативных служб — полиции, скорой помощи и пожарной охраны.



В указанный период изменится схема движения автобусов трех маршрутов:

- автобусы № 83 в сторону ЖК «Лесная Поляна» и стадиона проследуют по Московскому шоссе — Волжскому шоссе — Десятому проезду — Одиннадцатому проезду — Восьмому проезду, а по направлению к улице Ташкентской предусмотрен объезд через Восьмой проезд — Девятый проезд — Двенадцатый проезд — Московское шоссе, далее по своему обычному маршруту;

- автобусы №№ 88, 93 в направлении стадиона поедут только до остановочного пункта ЖК «Лесная Поляна», в обратном направлении будут курсировать от остановочного пункта ЖК «Лесная Поляна».

Подробнее здесь.