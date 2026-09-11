Я нашел ошибку
Главные новости:
В Балаково состоялись гонки личного чемпионата России по мотоциклетному спорту на гаревой дорожке.
Пилот спортклуба «Мега-Лада» Роман Лахбаум выиграл чемпионат России по спидвею
12 сентября в 17:00 в Самарской областной библиотеке для слепых (ул. Ярмарочная, 49) пройдет мультисенсорное инклюзивное путешествие «Дорога к человеку» — уникальный спектакль в темноте, где зрители смогут погрузиться в атмосферу путешествия в поезде, зад
В Самарской библиотеке для слепых состоится мультисенсорный инклюзивный спектакль в темноте «Дорога к человеку»
11 сентября в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 440-летию города
Торжественное мероприятие к 440-летию города прошло в Самаре
С 14:00 до 19:00 12 сентября в Самаре ограничение движения будет действовать на участке улицы Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской.
В историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта
 С 21:00 11 сентября до 21:00 14 сентября на кольцевом пересечении улицы XXII Партсъезда и Московского шоссе в Самаре будет действовать ограничение движения транспорта
Схема движения троллейбусов временно изменится в связи с ограничением движения в районе перекрёстка улицы XXII Партсъезда и Московского шоссе в Самаре
13 сентября в Самаре состоятся масштабные спортивные соревнования — первенство Самарской области по дуатлон-спринту.
В районе стадиона «Солидарность Самара Арена» временно ограничат движение транспорта
В Самаре для продолжения ремонта трамвайной инфраструктуры с 22:00 11 сентября до 12:00 15 сентября будет действовать ограничение движения транспорта на перекрестке улиц Красноармейской и Спортивной.
Через перекресток улиц Красноармейской и Спортивной в Самаре будет частично ограничено движение транспорта
С 15 по 17 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт выставка «Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты.
В СОУНБ откроется выставка, посвящённая героям операции «Поток»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.35
-1.11
EUR 98.29
-0.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Самарский зоопарк приглашает всех 12 сентября в 13.00 на День журавля!
Спасатели провели в "Академии для одаренных детей (Наяновой)" открытый урок
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ откроется выставка, посвящённая героям операции «Поток»

192
С 15 по 17 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт выставка «Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты.

С 15 по 17 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт выставка «Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания». Экспозиция раскрывает подробности трёх уникальных операций российской армии, которые не укладываются в привычные рамки военной тактики.
В марте 2025 года в ходе операций «Поток-1», «Поток-2» и «Поток-3» бойцы СВО освободили три населённых пункта: Авдеевку и Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике и Суджу в Курской области. Российские военнослужащие использовали подземные трубы для скрытного прохода в тыл противника. Более 800 бойцов преодолели 15 километров в условиях полной темноты, нехватки еды и воздуха. 
Тяжелейшей операцией стала «Поток-3», где солдатам пришлось пробираться по трубе диаметром всего 140 сантиметров. При этом сильнее всего рисковали «первопроходцы», разведывательная рота. Боец с позывным «Дозор» едва не погиб от взрыва газа, товарищи вытащили его из трубопровода. Получил ожог 67 % поверхности тела, 37 из них – глубокий ожог. Провёл месяц в коме на аппарате ИВЛ, перенёс 92 операции и восстанавливался в течение года. 
«Для выполнения таких задач надо Родину любить. И знать, для чего и куда мы идём», – рассказал заместитель командира роты разведывательно-штурмовой бригады «Ветеран», боец с позывным «Дозор».
В результате операции «Поток» освободить занятые врагом города удалось гораздо меньшими потерями личного состава, чем в случае открытого штурма. Героизм российских бойцов в этих тяжелейших условиях представители вооружённых сил уже называют подвигом и рассчитывают, что эти события войдут в учебники истории. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин также отметил, что операция «Поток» потрясла весь мир, и подчеркнул, что «личный пример героев специальной военной операции поможет молодым людям разобраться в жизни и сделать правильный выбор». 
Выставка «Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания» предлагает гостям фотографии и артефакты, привезённые бригадой «Ветераны». Каждый экспонат связан с реальными историями военнослужащих, раскрывает их личные судьбы и боевой путь. В  рамках выставки участники героической операции проведут экскурсии для школьников и студентов. 
Выставка продлится с 15 по 17 сентября 2026 года. Запись на экскурсии проводится по телефону: 8 (846) 335-44-80, отдел развития СОУНБ.
Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, холл 2 этажа.
12+

 

Фото:   пресс-служба САТОБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
12 сентября в 17:00 в Самарской областной библиотеке для слепых (ул. Ярмарочная, 49) пройдет мультисенсорное инклюзивное путешествие «Дорога к человеку» — уникальный спектакль в темноте, где зрители смогут погрузиться в атмосферу путешествия в поезде, зад
11 сентября 2026, 19:26
В Самарской библиотеке для слепых состоится мультисенсорный инклюзивный спектакль в темноте «Дорога к человеку»
12 сентября в 17:00 в Самарской областной библиотеке для слепых (ул. Ярмарочная, 49) пройдет мультисенсорное инклюзивное путешествие «Дорога к человеку» —... Общество
5
11 сентября в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 440-летию города
11 сентября 2026, 18:45
Торжественное мероприятие к 440-летию города прошло в Самаре
11 сентября в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 440-летию города Общество
29
С 14:00 до 19:00 12 сентября в Самаре ограничение движения будет действовать на участке улицы Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской.
11 сентября 2026, 18:15
В историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта
С 14:00 до 19:00 12 сентября в Самаре ограничение движения будет действовать на участке улицы Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской. Общество
50
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Сегодня, 11 сентября, в Самаре состоялось торжественное собрание, посвященное 440-летию города.
11 сентября 2026  17:15
Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании к 440-летию города Самары
221
Памфилова: в Самарской области дрон попал в здание территориального избиркома
11 сентября 2026  13:57
Памфилова: в Самарской области дрон попал в здание территориального избиркома
280
Более 4 тысяч рабочих мест появилось в России благодаря конкурсным проектам благоустройства с 2025 года
10 сентября 2026  13:37
Более 4 тысяч рабочих мест появилось в России благодаря конкурсным проектам благоустройства с 2025 года
667
Выставка-продажа «Сделано в Самаре» пройдет на набережной к 440-летию города
10 сентября 2026  13:21
Выставка-продажа «Сделано в Самаре» пройдет на набережной к 440-летию города
478
Программа праздничных мероприятий к 440-летнему юбилею Самары с 11 по 13 сентября
9 сентября 2026  09:31
Программа праздничных мероприятий к 440-летнему юбилею Самары с 11 по 13 сентября
947
Весь список