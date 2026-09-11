Этнокультурный комплекс "Этнопарк дружбы народов" празднует свое 5-летие

Сегодня Этнопарк является значимым объектом туристического притяжения Самарской области, объединяющим историческое наследие 20-ти народов, живущих в Самарской области!

Масштабный проект был реализован в 2021 году по инициативе региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» под председательством Хугаева Ростислава Ерастовича, почетного гражданина городского округа Самара, члена Совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» Этнопарк расширил перечень туристских услуг, сделал свои возможности еще более разнообразными и востребованными.

В честь 5-летия Этнопарка 13 сентября с 10:00 до 18:00 на территории комплекса состоится большая праздничная программа!

Гостей ждут экскурсии по 20 национальным подворьям, знакомство с традиционными обрядами, хороводы и переплясы, национальные игры, выступления творческих коллективов, мастер-классы, дегустация национальных блюд и напитков, а также выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества.

Подробная программа праздничных мероприятий размещена по ссылке: vk.ru/wall-214066704_5168

Фото: министерство туризма Самарской области