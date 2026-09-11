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Пилот спортклуба «Мега-Лада» Роман Лахбаум выиграл чемпионат России по спидвею

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В Балаково состоялись гонки личного чемпионата России по мотоциклетному спорту на гаревой дорожке.

В Балаково состоялись гонки личного чемпионата России по мотоциклетному спорту на гаревой дорожке. В соревнованиях приняли участие пилоты спортивного клуба «Мега-Лада» Роман Лахбаум, Виктор Кулаков, Евгений Сайдуллин, Арсений Зубков.

Роман Лахбаум показал лучший результат среди всех гонщиков и стал чемпионом России 2026 года.

Виктор Кулаков в дополнительном заезде взял бронзовую медаль чемпионата. ➡ Следующий важный старт для тольяттинских гонщиков состоится уже завтра на СТК имени Анатолия Степанова - командный Кубок России по спидвею.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

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