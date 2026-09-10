Для жителей Тольятти открыты четыре новые спортивные площадки

Сегодня в Тольятти для жителей открыты четыре спортивные площадки, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев:

"Новые спортивные объекты расположены возле политехнического колледжа и трех школ - №90, 20 и 48. Работы велись при поддержке министерства спорта Самарской области в рамках госпрограммы «Спорт России» и региональной стратегии социально-экономического развития.

Доступные возможности для занятий физкультурой и спортом - это один из важных критериев качества жизни, поэтому продолжаем развивать спортивную инфраструктуру. Такая работа отвечает и задачам Народной программы.

Площадки разные по своим характеристикам. На территории Тольяттинского политехнического колледжа - «умная» спортивная площадка размером 55 на 22 м. Здесь сделан универсальный корт 20 на 40 м с полимерным резиновым покрытием, разметкой и оборудованием для игры в баскетбол, мини-футбол и хоккей. Примыкает к корту воркаут-зона - с турниками, лавками, брусьями и рукоходами.

Площадки у школ предназначены для подготовки и прохождения испытаний комплекса «Готов к труду и обороне». Они оборудованы полимерным резиновым покрытием, имеют площадь 312 кв. м, оснащены всем необходимым для ГТО.

Всего в этом году в Тольятти будет 7 новых спортплощадок.

На прошлой неделе уже введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка возле школы №94. Еще две - у школы №16 и спорткомплекса «Арена» - откроются в ближайшее время".

Фото: Вячеслав Федорищев