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В Тольятти по нацпроекту отремонтировано 13 автодорог

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В Тольятти полностью завершены ремонтные работы на всех объектах национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Тольятти полностью завершены ремонтные работы на всех объектах национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, что в перечень объектов 2026 года включены 13 участков автомобильных дорог города общей протяжённостью 11,4 км. Это участки Хрящевского шоссе, улиц Голосова, Родины, Приморского бульвара, проспекта Степана Разина, Карбышева, Советской, Самарской, Клавдии Вавиловой, Новопромышленной, Кудашева, Индустриальной и Кошеля.
Обновлённые дороги обеспечат комфортный и безопасный подъезд к школам, поликлиникам и другим социальным объектам, расположенным вдоль этих маршрутов. Например, Приморский бульвар входит в маршрут движения к поликлинике № 1, четырём детским садам и Гуманитарному колледжу, а по проспекту Степана Разина можно доехать до средних общеобразовательных школ и библиотеки № 22.
На всех объектах нацпроекта при устройстве верхнего слоя была использована современная щебёночно-мастичная асфальтобетонная смесь марки ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком. На ряде участков выполнены укрепление обочин, замена люков и бортового камня. В настоящее время с привлечением представителей общественности ведется приемка дорог в эксплуатацию.
Отметим, что по национальному проекту также активно ведется капитальный ремонт Обводного шоссе Тольятти протяжённостью 12 км, который будет завершен в 2027 году. Шоссе входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области и является ключевым элементом транспортной инфраструктуры Тольятти, связывая Комсомольский и Автозаводской районы.
Помимо обновления дорожного покрытия и расширения проезжей части, проектом предусмотрено строительство ливневой канализации, ремонт моста через оросительный канал, устройство тротуаров, освещения и барьерных ограждений. 

 

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Тольятти

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