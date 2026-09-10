В регионе проходит рейд, направленный на предупреждение и пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения

10 сентября 2026 года на территории Самарской области проводится областной рейд, направленный на предупреждение и пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.



В ходе рейдовых мероприятий сотрудники Госавтоинспекции будут контролировать соблюдение участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, уделяя особое внимание наиболее распространённым нарушениям, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области



