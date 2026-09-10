В Самаре открылся международный фестиваль «ЭкоБерег»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Миассе состоялись соревнования Спартакиады народов России по велоспорту в дисциплине «кросс-кантри».
Елизавета Тисленко из Самарской области стала серебряным призером Спартакиады народов России
Температура воздуха 11 сентября в Самаре ночью +8, +10°С, днем +18, +20°С.
11 сентября в регионе без осадков, до +21°С
36-летняя жительница Шенталинского района вместе со знакомым состояла в одном чате в мессенджере.
В Самарской области сельчанку оштрафовали за унижение знакомого в групповом чате
С 11 по 13 сентября в Новокуйбышевске пройдет хореографический конкурс-фестиваль «Ритм губернии» — событие, которое соберет на одной сцене юных танцоров, хореографические коллективы, педагогов и мастеров народного танца.
В Самарской области пройдет хореографический конкурс-фестиваль «Ритм губернии»
«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» достигли соглашения о трансфере 20-летнего нападающего Владимира Игнатенко.
Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Игнатенко переходит в «Нижний Новгород»
В Отрадном возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.
В Самарской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого
Председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев дал интервью «Ведомостям» за 10 дней до выборов в Госдуму.
Медведев: «Или великая держава, или никакая» — главное из интервью
«Крылья Советов» арендовали у московского «Локомотива» 22-летнего полузащитника Никиту Салтыкова до конца текущего сезона.
Полузащитник Никита Салтыков – снова в «Крыльях» до конца текущего сезона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.46
-1.01
EUR 99.25
-1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех 12 сентября в 13.00 на День журавля!
Спасатели провели в "Академии для одаренных детей (Наяновой)" открытый урок
Зоопарк приглашает на лекцию "Животный мир нашего города", приуроченную ко дню города Самара!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре открылся международный фестиваль «ЭкоБерег»

248
10 сентября Самаре открылся XV Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег». Юбилейный фестиваль проходит под девизом «Где Волга встречает Самару. Слияние. Создание».

10 сентября Самаре открылся XV Международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег». Юбилейный фестиваль проходит под девизом «Где Волга встречает Самару. Слияние. Создание». Фестивальные площадки стали местом встречи архитекторов, градостроителей, урбанистов и экологов из России и стран СНГ, готовых объединить усилия для поиска лучших стратегий развития прибрежных территорий.

Организатором фестиваля выступает Союз московских архитекторов. Соорганизаторы — министерство градостроительной политики Самарской области и АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» при поддержке Правительства Самарской области.

На протяжении трёх дней, с 10 по 12 сентября, участников фестиваля «ЭкоБерег» ждут мастер-классы ведущих архитекторов и градостроителей, серия профильных круглых столов, а также культурно-спортивная программа.

«Главная задача фестиваля — привлечь внимание профессионалов и широкой общественности к перспективам развития прибрежных территорий и береговых пространств, проблематике этих зон, а также инновационным идеям, способным помочь в создании комфортной городской среды. Самара для проведения юбилейного фестиваля была выбрана по нескольким причинам: у Союза архитекторов есть успешный опыт работы в регионе и, конечно, уникальное месторасположение города», - отметил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

В числе ключевых событий фестиваля — подведение итогов открытого конкурса на лучший проект архитектурно-планировочной организации круглогодичной рекреационной зоны природной территории «Лысая гора» на берегу Волги. На конкурс представлено 55 проектов. Экспозиция конкурсных работ выставлена в Струковском саду.

«Прибрежные территории — уникальное пространство, где переплетаются природа, экономика, туризм и архитектура. И наша общая задача — найти тот самый баланс, который позволит сохранить природное наследие и одновременно дать импульс современному развитию. Конкурс на разработку проекта рекреационной зоны вблизи памятника природы — это возможность предложить решения, которые обеспечат создание современной инфраструктуры при безусловном сохранении природной уникальности. Региону нужны не просто красивые визуализации, а прикладные проектные решения, которые можно включить в программы развития и воплотить в жизнь», - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Другим не менее значимым мероприятием фестивальной программы станет научно-практическая конференция «Город у воды: архитектурно-градостроительные стратегии развития территории», на которой с докладами выступят эксперты из разных регионов России и ближнего зарубежья.

В числе докладчиков — министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова, которая расскажет о том, как Волга становится важнейшей частью современной городской среды Самары, Тольятти и Сызрани — пространством отдыха, туризма, общественной жизни и одним из ключевых факторов градостроительного развития.

«Для Самары проведение этого фестиваля — значимое международное событие. Мы будем поднимать важные для региона темы: развитие прибрежных пространств, создание волжского фасада. Коллеги расскажут о том опыте, который они привезли нам из других регионов. У нас пройдет несколько открытых панельных дискуссий, а также воркшопы, где можно в практической плоскости применить свои знания и попробовать спроектировать общественно значимые объекты. И ведь это важно не только для начинающих специалистов, но и для более опытных архитекторов», - рассказала она.

 

Фото: пресс-служба министерства градостроительной политики Самарской области

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По информации Приволжского УГМС ночью и в первой половине дня 11 сентября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее.
10 сентября 2026, 14:20
11 сентября местами в регионе ожидается туман
По информации Приволжского УГМС ночью и в первой половине дня 11 сентября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее. Экология
277
В Самаре готкроется шестой пункт приёма вторсырья. Сюда можно будет принести пластик, макулатуру, стекло, шины, автобамперы, бытовую и офисную технику, одежду, чёрный и цветной металлолом. Пока идет подготовка — точный адрес и дату старта объявим дополнит
07 сентября 2026, 17:23
В Самаре готовится к открытию шестой пункт приёма вторсырья «Экопункт»
В Самаре готкроется шестой пункт приёма вторсырья. Сюда можно будет принести пластик, макулатуру, стекло, шины, автобамперы, бытовую и офисную технику, одежду,... Экология
778
Днем 8, 9 сентября в отдельных районах Самарской области - очень сильный дождь.
07 сентября 2026, 15:58
7, 8, 9 сентября в Самарской области ожидается продолжительный сильный дождь
Днем 8, 9 сентября в отдельных районах Самарской области - очень сильный дождь. Экология
794
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Более 4 тысяч рабочих мест появилось в России благодаря конкурсным проектам благоустройства с 2025 года
10 сентября 2026  13:37
Более 4 тысяч рабочих мест появилось в России благодаря конкурсным проектам благоустройства с 2025 года
357
Выставка-продажа «Сделано в Самаре» пройдет на набережной к 440-летию города
10 сентября 2026  13:21
Выставка-продажа «Сделано в Самаре» пройдет на набережной к 440-летию города
308
Программа праздничных мероприятий к 440-летнему юбилею Самары с 11 по 13 сентября
9 сентября 2026  09:31
Программа праздничных мероприятий к 440-летнему юбилею Самары с 11 по 13 сентября
812
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
8 сентября 2026  13:37
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
1470
7 сентября на оперативном совещании в облправительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил отработать аварийную ситуацию, произошедшую накануне в Красноармейском районе.
7 сентября 2026  17:33
Водопровод в Красноармейском районе планируют восстановить в течение суток
1139
Весь список