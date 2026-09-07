В Самаре готовится к открытию шестой пункт приёма вторсырья «Экопункт». Сюда можно будет принести пластик, макулатуру, стекло, шины, автобамперы, бытовую и офисную технику, одежду, чёрный и цветной металлолом. Пока идет подготовка — точный адрес и дату старта объявим дополнительно.



Уже сегодня работают 5 точек. Всё принятое отправляется на переработку: например, шины превращаются в резиновую крошку, а текстиль — в утеплители и набивку для мебели.



Адреса действующих пунктов в Самаре и Новокуйбышевске:



· ул. 22 Партсъезда, 1Г

· п. Красная Глинка (возле д. 15)

· ул. Грозненская, 10

· пересечение ул. Ставропольской и Пугачёвской

· Новокуйбышевск, 106 км (перекрёсток Молодогвардейской, Осипенко и Садовой)



Горячая линия: +7 985 674 51 00.

Фото: Минприроды Самарской области