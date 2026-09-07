«Школьная лига легкой атлетики»: самарские школьники могут принять участие во Всероссийских соревнованиях

С 11 по 18 октября 2026 года в Туле пройдут Всероссийские соревнования «Школьная лига легкой атлетики». Проект реализуется Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), Студенческой лигой легкой атлетики и министерством спорта Тульской области. Проект реализуется в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина по развитию школьного спорта.



Цель соревнований - создание для детей общей спортивной среды, формирование устойчивых навыков здорового образа жизни.

К участию допускаются команды, сформированные из учеников одной школы. Участники должны иметь основную медицинскую группу здоровья и заниматься в школьном спортивном клубе. Соревнования проводятся в трех возрастных категориях: среди спортсменов 2016–2017, 2014–2015 и 2012–2013 годов рождения. Состав каждой команды включает девять человек: четырех юношей, четырех девушек и руководителя. В программу соревнований входят следующие спортивные дисциплины: бег 60 м., бег 1000 м., прыжок в длину, метание мяча (вес 150 г).



В соревнованиях могут принять участие команды из всех регионов страны. Подробная информация - в Положении о Всероссийских соревнованиях «Школьная лига легкой атлетики» на сайте школатлетика.рф.

Фото: pxhere.com