Я нашел ошибку
Главные новости:
За 2026 год в Волжскую районную клиническую больницу по программе «Земский доктор/Земский фельдшер»привлечено 14 специалистов.
По программе «Земский доктор» в  поликлинике «Южный город-2» работает врач функциональной диагностики Наталья Минеева
5 сентября лесники обнаружили возгорание лесополосы в районе поселка Субботинский.
В районе поселка Субботинский горела лесополоса
В понедельник, 7 сентября, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили развитие партнерства Совета ректоров вузов и Правительства Самарской области.
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева определены направления взаимодействия облправительства и Совета ректоров вузов
Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В.П.Полякова впервые выполнили операции детям с симптомной аберрантной правой подключичной артерией через надключичный доступ.
В Самаре впервые выполнили малотравматичные операции детям с редкой сосудистой аномалией
В акватории Серной Воложки уже во второй раз состоятся старты «SURF PLAY CHAMP».
Самара принимает Международные соревнования по серфингу
6 сентября спасатели Поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевска искали женщину 1975 года рождения, которая потерялась в лесу между реками Сухая Самарка и Кривуша.
Спасатели нашли женщину, которая потерялась в лесу между реками Сухая Самарка и Кривуша
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк побывал на территории особой экономической зоны «Тольятти».
В ОЭЗ «Тольятти» развиваются фармацевтические производства
С 11 по 18 октября 2026 года в Туле пройдут Всероссийские соревнования «Школьная лига легкой атлетики».
«Школьная лига легкой атлетики»: самарские школьники могут принять участие во Всероссийских соревнованиях
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.59
-0.3
EUR 100.57
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на лекцию "Животный мир нашего города", приуроченную ко дню города
В самарском музее Эльдара Рязанова 11 сентября состоится детская пешеходная экскурсия «В поисках пропавшего фильма»
В Самаре пройдет выставка спецтехники «Потрогай грузовик!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Школьная лига легкой атлетики»: самарские школьники могут принять участие во Всероссийских соревнованиях

293
С 11 по 18 октября 2026 года в Туле пройдут Всероссийские соревнования «Школьная лига легкой атлетики».

С 11 по 18 октября 2026 года в Туле пройдут Всероссийские соревнования «Школьная лига легкой атлетики». Проект реализуется Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), Студенческой лигой легкой атлетики и министерством спорта Тульской области. Проект реализуется в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина по развитию школьного спорта.

Цель соревнований - создание для детей общей спортивной среды, формирование устойчивых навыков здорового образа жизни.

К участию допускаются команды, сформированные из учеников одной школы. Участники должны иметь основную медицинскую группу здоровья и заниматься в школьном спортивном клубе. Соревнования проводятся в трех возрастных категориях: среди спортсменов 2016–2017, 2014–2015 и 2012–2013 годов рождения. Состав каждой команды включает девять человек: четырех юношей, четырех девушек и руководителя. В программу соревнований входят следующие спортивные дисциплины: бег 60 м., бег 1000 м., прыжок в длину, метание мяча (вес 150 г).

В соревнованиях могут принять участие команды из всех регионов страны. Подробная информация - в Положении о Всероссийских соревнованиях «Школьная лига легкой атлетики» на сайте школатлетика.рф.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В понедельник, 7 сентября, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили развитие партнерства Совета ректоров вузов и Правительства Самарской области.
07 сентября 2026, 20:26
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева определены направления взаимодействия облправительства и Совета ректоров вузов
В понедельник, 7 сентября, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили развитие партнерства Совета ректоров вузов... Политика
210
Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В.П.Полякова впервые выполнили операции детям с симптомной аберрантной правой подключичной артерией через надключичный доступ.
07 сентября 2026, 19:25
В Самаре впервые выполнили малотравматичные операции детям с редкой сосудистой аномалией
Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В.П.Полякова впервые выполнили операции детям с симптомной аберрантной правой... Здравоохранение
210
В акватории Серной Воложки уже во второй раз состоятся старты «SURF PLAY CHAMP».
07 сентября 2026, 18:59
Самара принимает Международные соревнования по серфингу
В акватории Серной Воложки уже во второй раз состоятся старты «SURF PLAY CHAMP». Спорт
193
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
7 сентября на оперативном совещании в облправительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил отработать аварийную ситуацию, произошедшую накануне в Красноармейском районе.
7 сентября 2026  17:33
Водопровод в Красноармейском районе планируют восстановить в течение суток
296
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
6 сентября 2026  13:54
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
775
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленнос
6 сентября 2026  10:40
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности
863
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
4 сентября 2026  12:02
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
2227
В Самаре открыли движение по улице Полевой
4 сентября 2026  11:46
В Самаре открыли движение по улице Полевой
881
Весь список