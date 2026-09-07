Какие фильмы могут увидеть самарцы в кинотеатре "Филин" на этой неделе

Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин" на эту неделю.

7,8 сентября - технические дни.

9 сентября (среда):

17.00-18.35 Операция "Ы" и другие Приключения Шурика (1965г., 6+)

18.40-20.20 Фантомас (1964г., 12+)

20.30-22.30 Дом летающих кинжалов

(2004г., 18+)

10 сентября (четверг):

16.30-18.00 Открытый лекторий "Мечтающий о завтра"

18.30-20.25 Зорро (1975г., 12+)

20.30-22.35 Бой с тенью (2005г., 18+)

11 сентября (пятница):

17.00-18.20 Кавказская пленница, или Новые Приключения Шурика (1966г., 6+)

18.30-20.55 Чемпион мира (2021г., 6+)

21.00-22.45 Вышка (2022г., 18+)

12 сентября (суббота): Киномарафон «Снято в Самаре», приуроченный ко Дню города.

16.30 – 16.55 Мультфильмы студии творчества «Фантазия»:

«Я живу в Самаре» (песочная анимация,2019г., 0+);

«Лето в городе» (экскурсия по Самаре с хранителем города Самариком на основе детских работ в технике коллаж,2020г., 0+);

«Дружба народов Поволжья» (2023г., 0+)

17.00 – 17.40 «Самарский национальный ответ» (2020г., 6+)

17.45 – 17.55 «Самара – родина слонов»

(2025г.,12+)

18.00 – 19.00 «Цирк!» сериал (2024г., 1,2 серии, 16+)

19.00 – 19.50 «Крот Баюн» сериал

(2026г., 2 серия, 18+)

20.00 – 22.00 Блок киностудии «PetryakovFilms»:

1. «Необычная – фильм экскурсия по Самаре» (2023г., 12+)

2. «Она манит аномально» (2023г., 12+)

3. «Это было легендарно» (2026г, 16+)

13 сентября (воскресенье): Киномарафон «Снято в Самаре», приуроченный ко Дню города.

16.30 – 17.35 «Одна история двух площадей»

(2023г., 12+)

17.45 – 18.45 Блок киностудии «Три товарища»:

1.«Самара и ее обитатели»

(2018г., 6+)

2.«Самарский край. С любовью на память»

(2018г., 6+)

19.00 – 19.30 «Чайкин остров» (2023г., 12+)

19.45 – 22.45 «Тревожные ночи в Самаре»

(1969г., 3 серии, 12+)