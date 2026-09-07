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В губернии открыли агротехкласс по биотехнологиям и пищевому производству

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В образовательном центре «Южный город» Волжского района - крупнейшей сельской школе Самарской области - открылся агротехнологический класс.

В образовательном центре «Южный город» Волжского района - крупнейшей сельской школе Самарской области - открылся агротехнологический класс. Новая площадка позволит школьникам познакомиться с современным агропромышленным комплексом, осознанно выбрать профессию и подготовиться к поступлению в профильные колледжи и вузы.

Агротехкласс создан в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Индустриальным партнером школы стала компания «Логика молока» - один из лидеров молокоперерабатывающей отрасли региона. Ее специалисты выступят наставниками учащихся. Государство возмещает партнеру 90% затрат на оснащение класса.

Обучение по направлению «Биотехнологии и пищевое производство» начали 55 учеников седьмых и десятых классов. В программу вошли предметы естественно-научного цикла с аграрным уклоном. Для практических занятий оборудованы лаборатория и специализированный кабинет, закуплено более 100 единиц современной техники.

«Ребята будут углубленно изучать химию и биологию, дополнительно — физику и математику. Семиклассники начнут готовиться в том числе к сдаче ОГЭ, а старшеклассники — к ЕГЭ, чтобы затем поступать в специализированные колледжи и вузы», - рассказал директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин.

На первом занятии школьники исследовали молоко: проверили его на наличие антибиотиков и соды, а также узнали, как определить свежесть продукта. Завершился вводный урок приготовлением йогурта с малиново-шоколадным топингом.

«Мне нравятся эксперименты, здесь все интересно. После экскурсии на завод меня заинтересовала профессия инженера-микробиолога. Хотелось бы изучать бактерии и поведение одноклеточных организмов», - поделился школьник Михаил Козлов.

«Мы инвестируем в будущие возможности для развития АПК и перерабатывающей промышленности. Агротехкласс поможет ребятам определиться с будущей профессией, а мы будем ждать их на наших предприятиях», - отметила менеджер по управлению персоналом компании-производителя Елена Куц.

Правительство Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева последовательно развивает систему сопровождения молодых специалистов, поддерживает аграрное образование, профориентационные проекты и взаимодействие учебных заведений с предприятиями отрасли. Молодые специалисты, начинающие трудовой путь на сельхозпредприятиях, получают подъемные выплаты до 414 тысяч рублей и ежемесячную доплату.

«Такое решение, в реализации которого задействованы механизмы национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», - конкретный шаг в подготовке кадров для АПК. Регион, современная школа, профильный вуз и крупный бизнес работают в одной связке. Все это создает реальные условия для профессиональной подготовки и соответствует задачам Народной программы», — написал Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере MAX.

В прошлом учебном году более 200 школьников региона выбрали профильные аграрные модули. Выпускники агротехклассов получают десять дополнительных баллов при поступлении в Самарский государственный аграрный университет. В 2026 году в области планируется открыть шесть таких классов на базе четырех сельских школ. К проекту присоединяются крупные агрохолдинги и предприятия перерабатывающей промышленности.

 

Фото:  минсельхозпрод Самарской области

Теги: Школа

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