Выставка-продажа «Сделано в Самаре» пройдет на набережной 

12 и 13 сентября в рамках празднования 440-летия Самары на набережной Волги будет работать ежегодная выставка-продажа «Сделано в Самаре». Традиционно она объединит самарских представителей малого и среднего бизнеса, которые предложат жителям и гостям города свою продукцию и услуги.



Посетители смогут познакомиться с продукцией локальных брендов, от продуктов питания до одежды, а также приобрести предметы интерьера, декора и дизайна, авторские сувениры и подарки с волжским характером.



В субботу, 12 сентября, площадка будет работать с 10:00 до 20:00, а в воскресенье, 13 сентября, с 10:00 до 18:00. Вход свободный. (0+)





Фото: пресс-служба администрации Самары