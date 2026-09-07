Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии поздравил самарцев с 440-летием города

5 сентября в Самаре состоялся концерт Академического ордена «За заслуги в культуре и искусстве» ансамбля песни и пляски Росгвардии. Коллектив под управлением Героя Труда России, народного артиста России Виктора Елисеева выступил на сцене летнего театра Струковского сада и поздравил жителей с 440-летним юбилеем, который город отпразднует в предстоящее воскресенье, 13 сентября.



Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии исполнил песни военных лет, произведения советских и современных композиторов, в том числе посвященные Самаре, а также народные песни и вокально-хореографические композиции.



Врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Александр Ноздринов поблагодарил коллектив за прекрасный концерт и пожелал артистам творческих успехов и процветания.



«В Самаре мы выступаем не первый раз, зрители всегда встречают очень тепло. Программу подготовили специально таким образом, чтобы она была интересна любому зрителю, чтобы были такие номера, которые тронули бы сердце каждого. Большое спасибо жителями за теплый прием. Еще раз от себя лично и от всего Ансамбля поздравляю Самару со знаменательным событием — 440-летием города!» – сказал художественный руководитель и главный дирижер Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, народный артист России, Герой Труда России Виктор Елисеев.



Академический ордена «За заслуги в искусстве» ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии считается одним из крупнейших армейских художественных коллективов страны. Это первый профессиональный коллектив внутренних войск МВД России, созданный в 1973 году. За время творческой деятельности ансамблем дано более 9 тысяч концертов, в том числе в горячих точках страны.





Фото: пресс-служба администрации Самары