«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии пройдёт празднование Дня дружбы народов

С 7 по 12 сентября 2026 года в Самарской области состоится масштабное празднование Дня дружбы народов под девизом «Одна земля, одна судьба, одна сила». В этом году регион отмечает эту дату в двенадцатый раз. Мероприятия приурочены к Году единства народов России, объявленному Президентом Российской Федерации, и направлены на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и общероссийской гражданской идентичности. (0+)

Общественная акция «Одна земля, одна судьба, одна сила» охватит все муниципальные образования Самарской области. Её миссия - подчеркнуть единство жителей региона и всей страны вне зависимости от национальности, вероисповедания и места проживания. Ключевые смыслы акции - уважение к культурному многообразию, ответственность за судьбу Родины и сохранение традиционных духовно‑нравственных ценностей.

Программа акции объединяет общественно‑патриотические, культурно‑просветительские и информационные проекты, раскрывающие многонациональный характер России и важность взаимопомощи. В рамках мероприятий пройдут встречи, выставки, концерты, лекции, мастер‑классы, уроки дружбы народов и другие события, рассчитанные на разные возрастные группы. Участники смогут увидеть яркие примеры того, как люди разных национальностей вместе несут ответственность за настоящее и будущее страны.

Организаторами акции выступают Правительство Самарской области и ГКУ СО «Дом дружбы народов». Мероприятия проходят при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России).

«В многонациональной России сила в сплочённости, в умении слышать друг друга и действовать сообща. Акция «Одна земля, одна судьба, одна сила» - это возможность показать, что, сохраняя свою культуру и традиции, мы остаёмся единым народом, которому по плечу любые задачи», - отметили в Доме дружбы народов Самарской области.

Фото - Дом дружбы народов Самарской области