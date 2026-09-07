Ирина Калягина встретилась с Русланом Красноперовым министром культуры регионального молодежного правительства

Ирина Калягина, глава регионального министерства культуры, встретилась с Русланом Красноперовым министром культуры молодежного правительства Самарской области.

Руслан учится в магистратуре Самарского государственного технического университета, занимается общественной деятельностью в составе Студенческого совета СамГТУ и принимает активное участие в реализации университетских, молодежных и общественных инициатив.

"Опыт общественной деятельности начал формироваться еще в период обучения в Чапаевском химико-технологическом техникуме. Принимал участие в общественной жизни города Чапаевска в качестве участника Молодежного парламента при Думе городского округа Чапаевск, где участвовал в реализации молодежных инициатив и общественных мероприятий. Около десяти лет занимаюсь волонтерской деятельностью, принимаю участие в социальных, общественных, культурных и молодежных проектах.

В 2020 году стал лауреатом конкурса «Студент года», что стало одним из значимых этапов моего общественного развития", — поделился Руслан.

Ирина Евгеньевна высказала пожелание о более тесном взаимодействии в реализации совместных проектов и предложила Руслану войти в состав Общественного совета при министерстве культуры.

«У нас активный Общественный совет. С представителями совета мы выезжаем на различные объекты культуры, где в рамках нацпроектов проходит модернизация наших учреждений. Из ближайших планируемых поездок —выезд в Тольятти. В этом году мы заканчиваем здесь капитальный ремонт в драматическом театре «Колесо» и ремонт в Тольяттинской филармонии.

Также в регионе действует программа «Культурные люди», подготовленная по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. На базах отремонтированных Домов культуры открываем креативные кластеры «Пространство смыслов и возможностей», где у молодых ребят появляется место, оснащенное современным оборудование для занятий творчеством в совершенно в разных направлениях – театр, музыка, фотография и т.д. В 2026 году планируется открыть еще 6 мини-кластеров в муниципальных учреждениях культуры: городе Жигулевск, муниципальных районах Богатовский, Приволжский, Ставропольский, Сызранский, Шенталинский. Это важный шаг для привлечения молодежи к культурным событиям и возможность местным талантам реализовать свои идеи и проекты», —рассказала Ирина Калягина.

Также обсудили участие студенческой аудитории в федеральной программе Пушкинская карта. По данным статистики в регионе молодые люди в возрасте 18-22 лет не слишком активно пользуются возможностью посещать разные культурные мероприятия.

«Мы подумаем с ребятами над вариантами, как продвинуть Пушкинскую карту среди студентов. У нас в активе есть творческие и инициативные студенты», - отметил Руслан.

Фото: минкульт СО