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В Самарской области прошёл форум для приёмных родителей

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В детском лагере «Волжский Артек» прошёл III Форум приёмных семей «Семья - это вместе по‑разному», организованный Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки г. о. Самара.

В детском лагере «Волжский Артек» прошёл III Форум приёмных семей «Семья - это вместе по‑разному», организованный Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки г. о. Самара. Три дня площадка была наполнена живым общением и профессиональной поддержкой.
На торжественном открытии заместитель министра социально‑демографической и семейной политики Самарской области Александр Постников подчеркнул, что у каждого ребёнка должно быть право на тепло, которое может подарить только семья. Эта мысль стала смысловым стержнем всего мероприятия.
«Ваш выбор — взять в семью ребёнка — это не просто решение. Это призвание, ежедневный труд души и огромная ответственность. Спасибо вам за ваши открытые сердца, за терпение, мудрость и за то, что вы становитесь для детей настоящими мамой и папой», - отметила в своём обращении к участникам министр социально‑демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.
Программа форума была выстроена с учётом реальных потребностей приёмных семей. На площадках работали специалисты разного профиля: родители могли получить индивидуальные консультации психологов, детально разобраться в своих правах и узнать о доступных мерах государственной поддержки.
Большой блок программы составили тренинговые и диалоговые площадки. В формате живого обсуждения участники разбирали тонкости возрастной психологии, этапы взросления детей, способы выстраивания доверительного контакта и принципы бережного воспитания. Особое внимание было уделено правовому просвещению: понимание законодательства - важный фактор стабильности и уверенности семьи.
«Здесь важно не только общение и взаимодействие между приёмными семьями, но и их обучение. Здесь говорят о правах и обязанностях — мы живём в правовом государстве, и каждому из нас нужно знать закон. Есть возможность пообщаться с психологом, узнать больше о специфике воспитания детей. Хорошо, что сюда подключены разные специалисты, и этот разный формат подачи информации помогает сохранить семью и развить её», - сказала Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области Юлия Николаева.

Параллельно с работой для родителей была организована насыщенная программа для детей. Опытные педагоги и психологи провели развивающие игры и активности на командообразование. Для ребят это была возможность раскрыться, научиться доверять, почувствовать себя частью большой и дружной команды.
В регионе ведется системная работа по социальной поддержке приёмных и многодетных семей. Сегодня в Самарской области действует 42 меры социальной поддержки в рамках национального проекта «Семья». Развитие направления семьесбережения — один из ключевых приоритетов социальной политики. Эта деятельность ведётся в рамках Десятилетия многодетной семьи, объявленного губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Цель региона - создать экосистему, в которой каждая семья - будь то кровная или приёмная - чувствует реальную помощь, защиту и уважение.

 

Фото:  Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки г. о. Самара

Теги: Самара

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